27日、明治安田J2リーグ第12節の4試合が各地で行われた。首位・清水エスパルスを追いかける2位のV・ファーレン長崎(勝ち点24)は、アウェイで最下位のザスパ群馬(勝ち点6)と対戦。6分にマテウス・ジェズスがCKに合わせて先制点を奪った長崎は、その3分後にもマテウス・ジェズスがネットを揺らし、立ち上がりから幸先良く2点をリードする。しかし28分、群馬は高い位置でのボール奪取から北川柊斗が右足で決めて1点差に。その後も両チームともにゴールに迫るが、以降はスコアを動かせず。逃げ切った長崎は破竹のリーグ5連勝とし、明日に今節を控える清水にプレッシャーをかけた。

上位進出を目指す5位ヴァンフォーレ甲府(勝ち点18)は、11位愛媛FC(勝ち点15)とのアウェイゲーム。甲府は13分、前線でのパスワークから最後は走り込んだ関口正大が決めて先制する。一方、追いかける形となった愛媛は前半アディショナルタイムに左CKから小川大空が押し込み同点で折り返し。後半立ち上がりには石浦大雅が左足で流し込み、逆転に成功すると、そのまま2-1で勝利を手にし、暫定7位まで順位を上げている。その他、12位のジェフユナイテッド千葉(勝ち点14)は7位につけるベガルタ仙台(勝ち点17)を2-0で破り、暫定8位に浮上。17位水戸ホーリーホック(勝ち点11)と19位藤枝MYFCによる下位同士の一戦はアウェイの藤枝が打ち合いを制している。◆明治安田J2第12節4月27日(土)ベガルタ仙台 0-2 ジェフユナイテッド千葉水戸ホーリーホック 2-3 藤枝MYFCザスパ群馬 1-2 V・ファーレン長崎愛媛FC 2-1 ヴァンフォーレ甲府4月28日(日)《13:00》ファジアーノ岡山 vs 清水エスパルスロアッソ熊本 vs 大分トリニータ《14:00》栃木SC vs いわきFC鹿児島ユナイテッドFC vs レノファ山口FCブラウブリッツ秋田 vs 横浜FC徳島ヴォルティス vs モンテディオ山形