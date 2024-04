東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「東京手仕事」プロジェクトは、令和6年5月21日(火)大手町三井ホールにて『令和6年度「東京手仕事」プロジェクト 商品発表会』を開催します。

伝統工芸の職人とデザイナー等のビジネスパートナーとの協働により開発された新商品を初披露します。

また、特に優秀な3商品に授与される東京都知事賞等の発表及び小池都知事による表彰状授与式も併せて実施します。

令和6年度「東京手仕事」プロジェクト 商品発表会

【開催概要】

イベント名: 令和6年度「東京手仕事」プロジェクト 商品発表会

開催日時 : 令和6年5月21日(火) 15:00〜17:00

【第1部 商品発表会】 15:00〜16:15 ※14:30開場予定

【第2部 表彰式】 16:20〜17:00

【展示エリア開放】 17:00〜18:00

※支援商品をすべて見ることができます。

開催場所 : 大手町三井ホール(千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 3階)

参加方法 : 下記URLから申込みできます。

(先着100名様)

※申込期限:5月16日(木)

申込URL :

https://tokyoteshigoto.tokyo/news/0425

東京手仕事は、東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、現代の消費者が求める伝統工芸品の新商品を創り出すとともに、国内外に新たな市場を切り開くことを目指し、2015年度から、伝統工芸品の新しい商品開発や、国内外に向けた普及を促進するプロジェクトです。

<昨年度の様子>

昨年の様子1

昨年の様子2

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 伝統工芸の新商品を発表!令和6年度「東京手仕事」プロジェクト 商品発表会 appeared first on Dtimes.