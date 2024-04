宮古島産シークヮサーと島唐辛子を素材に！TIDA CREATION「KARASCO」

TIDA CREATIONは、宮古島産シークヮサーと島唐辛子を素材にしたクラフトソース「KARASCO」を開発しました。

2024年も記録的な猛暑と予想されている夏本番に向け、今回、販売促進を実施します。

カフェのメニューで培ってきた開発力を活かし、素材の調合や無添加などの製造方法にもこだわり抜き完成しました。

TIDA CREATION「KARASCO」

商品名 : 「KARASCO」

発売日 : 2024年2月3日

価格 : 1,026円(税込)

販売ルート: 店頭販売

URL :

http://www.nangokutida.com/

宮古島産シークヮサーと島唐辛子の最強コンボが、どんな料理もアップデート!

宮古島で、人気のカフェを運営してきたTIDA CREATIONが満を持して開発したクラフトホットソース「KARASCO」が登場。

宮古島産シークヮサーと島唐辛子を素材にした爽やかな酸味を含んだ辛みは、どんなお料理もさらに美味しく、南国宮古島の自然の恵みと共に楽しめます。

▲島cafeとぅんからやのホットドッグにKARASCOをたっぷりと!

KARASCO 02

▲もちろん、フライ物やカラアゲとの相性はバッチリ

KARASCO 03

▲KARASCOは、素材のおいしさを引き立ててくれるので、味変にピッタリ!!

いろんな料理にお試しください。

サラダ、刺身、麺類や汁物にも。

KARASCO 04

▲TIDA CREATIONが自信を持ってお届けする熱いクラフトホットソースです。

