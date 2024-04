xikersから動画メッセージが到着！ニューアルバムに込めた思いとは「僕たちだけの明るいエネルギー」

3月7日に3rdミニアルバム「HOUSE OF TRICKY : Trial And Error」をリリースしたxikersから、Kstyleをご覧の皆さんにメッセージが到着!全員で元気に挨拶をしたメンバーたちは、さっそく今回のアルバムをPR。収録曲に込めた思いや、注目ポイントなどについて話してくれました。「HOUSE OF TRICKY : Trial And Error」は、xikersが約7ヶ月にリリースする新譜で、1stミニアルバム「HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing」と2ndミニアルバム「HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY」に続く「HOUSE OF TRICKY」シリーズの新章。タイトル曲「We Don't Stop」は強烈なメロディーやダイナミックなパフォーマンスが際立つ、彼らならではのエネルギーが感じられる楽曲です。5月12日(日)には、ZOZOマリンスタジアムで開催される「KCON JAPAN 2024」の「M COUNTDOWN STAGE」に出演。パワフルなステージに早くも期待が高まっています。