GWでもゆっくりとお参りや散策を楽しめる！柳谷観音　新緑ウィーク

京都府長岡京市の「柳谷観音」は、ゴールデンウィーク期間中の2024年4月27日(土)〜5月6日(月・祝)に『柳谷観音 新緑ウィーク』を行います。

柳谷観音 新緑ウィーク

寺名 : 柳谷観音 楊谷寺

代表住職: 日下俊英

所在地 : 〒617-0855 京都府長岡京市浄土谷堂ノ谷2

京都市内よりも高台にあるため少し遅い春の息吹を身近に感じ、竹などの新緑の青々しさを境内や上書院から堪能できます。

また、同山は境内がとても広く混みあっていませんので、ゆっくりとお参りや散策を楽しめます。

歴史ある柳谷観音で、爽やかな風と自然の美しさも楽しめます。

◆開催期間

4月27日(土)〜5月6日(月・祝) 9時〜17時 完全閉門

◆拝観料(山門にてお支払いください)

(1) 700円(上書院除く)

(2) 1,500円(上書院含む)※時間指定チケットが渡されます。

◆花手水

・各所花手水も行います。

最新情報は各SNSで確認してください。

◆上書院特別公開

月に1度、17日のみ公開の上書院を、期間中特別公開します。

天皇家公家や特別なお客様のみをお通ししてきた上書院からは、戦前に重森三玲氏の古都百庭として選ばれた名勝庭園(浄土苑)が眺められ、その景色が大変美しいと多くのVIPに愛されてきました。

映画「日本のいちばん長い日」のロケ地にもなり、近年、日本政府観光局の海外向け雑誌書籍はじめ多数メディアで紹介されています。

また、現在は出光興産さんのCMにも使用されています。

公開時間:9時〜15時

上書院からの眺め

◆柳谷観音×壷阪寺コラボ御朱印

桜大仏で有名な壷阪寺と映画にもなった陽光桜の楊谷寺、両寺院に咲く桜を配したコラボ御朱印です。

日本の代表の桜として歴史の長いソメイヨシノ。

戦死した学生たちを弔うために30年かけてつくられた陽光桜。

御朱印、ご参拝で古来より眼病に霊験あらたかな観音さまにご縁を結んで頂ければ幸いです。

※御朱印は二カ寺を参拝し完成となります。

二カ寺目で観音様の特別印を押します。

【授与期間】

2024年3月1日〜2025年4月18日

柳谷観音×壷阪寺コラボ御朱印

◆花手水おみくじ

おみくじが結ばれた花(ペーパーアート)を選んでいただく花手水おみくじを受付にて行っています。

選んだお花はお持ち帰りいただけますので、ぜひお花を手に境内の散策を楽しめます。

花手水おみくじ

◆新緑ウイーク限定御朱印【仏縁御朱印】(書置きのみ)

各ウイークごとに12回に分けて授与している、経文御朱印の第10句。

すべて集めると世界にひとつだけの延命十句観音経となります。

※延命十句観音経とは

仏縁御朱印「延命十句観音経」

全て集めると世界に一つの延命十句観音経に

【日下 俊英住職コメント】

青葉が眩しい季節になりました。

本年も新緑ウイークを開催します。

混雑を避け、澄んだ空気と鳥の声が響く京都西山で、ゆったりとした時間をお過ごしください。

