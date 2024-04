前売券販売開始！第28回全国菓子大博覧会・北海道「あさひかわ菓子博2025」

第28回全国菓子大博覧会・北海道 実行委員会は、2025年5月30日から6月15日まで旭川市で開催される第28回全国菓子大博覧会・北海道(愛称:あさひかわ菓子博2025)の前売券を2024年4月27日から販売開始しました。

前売価格は大人1,200円で、前売券を購入した方を対象に、お得な割引サービスも実施します。

4月27日前売券販売開始

イベント名: 第28回全国菓子大博覧会・北海道 あさひかわ菓子博2025

開催期間 : 2025年5月30日(金)〜6月15日(日)

開催時間 : 10:00〜18:00(最終日は17:00まで)

開催場所 : 道北アークス大雪アリーナ

道の駅あさひかわ(旭川地場産業振興センター)

旭川市大雪クリスタルホール

URL :

https://kashihaku-hokkaido.jp/

【チケット販売概要】

■普通入場券販売価格 <前売期間>2024年4月27日(土)〜2025年5月29日(木)

大人普通入場券 1,500円(税込) 前売価格 1,200円(税込)

中学・高校生普通入場券 1,200円(税込) 前売価格 1,000円(税込)

小学生普通入場券 800円(税込) 前売価格 600円(税込)

※このほか特別割引入場券、一般団体入場券があります。

■販売場所

【店頭販売】

道の駅あさひかわ売店、旭川観光物産情報センター、旭川商工会議所、JTBイオンモール旭川西、実行委員会事務局、道新プレイガイド、札幌市民交流プラザチケットセンター

【インターネット販売】(2024年秋以降を予定しています)

ローソンチケット、チケットぴあ、道新プレイガイド

※販売場所が変更になる場合があるのでご了承ください。

※各販売場所の所在地、販売時間、券種など詳しい情報は公式ホームページを確認してください。

あさひかわ菓子博2025公式WEBサイト

https://kashihaku-hokkaido.jp/

第28回全国菓子大博覧会・北海道(愛称:あさひかわ菓子博2025)は1911年に東京で行われた「帝国菓子飴大品評会」に始まり、お菓子の祭典として約4年に1度、全国各地で開催してきた全国菓子大博覧会。

2017年の三重「お伊勢さん菓子博」以来、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、開催が延期されておりましたが、2025年5月30日〜6月15日の期間で北海道旭川市を舞台に、あさひかわ菓子博2025の開催が決定しました。

お菓子で作られた工芸菓子の展示をはじめ、菓子原材料の宝庫である北海道の魅力を表現し、全国・全道の和洋菓子の販売など「お菓子があるところに笑顔が広がる、ワクワク感が加速する」菓子大博覧会を目指しています。

