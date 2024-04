ピクセラは、グループ会社 A-Stageとの共同ブランド「Re・De(リデ)」の同社開発製品 第一弾となるファッション性と機能性を両立した次世代スマートリング「Re・De Ring(リデリング)」を応援購入サービス「Makuake (マクアケ)」にて、先行販売開始しました。

Re・De Ring(リデリング)

<Makuakeプロジェクトページ>

https://www.makuake.com/project/rede_ring/

「Re・De Ring」は、睡眠やコンディション、今の調子、運動状態を可視化できる、次世代型のスマートリングです。

リングに内蔵された高感度センサーが、複数のバイタルデータをトラッキング。

防水機能と長時間バッテリーにより24時間身につけていられるので、より正確に、より緻密に、より手軽にあなたの「今」を分析します。

指輪として肌に密着した状態を保つことができるため、リストバンドタイプのトラッキングツールと比較してもズレにくく、より正確で緻密なバイタルデータを手軽に継続して計測・記録することができます。

高精度センサーと最先端AIで驚きのウェルネス体験。

また、計測・記録だけではなく、最先端AIが、過去・現在・未来の健康を応援します。

最先端AIが毎日のウェルネスをサポート

「Re・De Ring」は、一日中、身につけていられるので、より正確に、より緻密に、より手軽に、あなたのコンディションを計測します (心拍数、呼吸数など)。

また、リストバンド型と異なり、指にはめたまま寝ても邪魔にならないため、睡眠中の心拍変動や呼吸数、酸素レベルなどのバイタルデータを正確に記録し、睡眠時間を図るだけでなく、レム睡眠の量や睡眠の規則性なども可視化できます。

睡眠中でもつけたまま

シンプルなフォルムと上品で洗練されたデザインの「Re・De Ring」は、サテンシルバー (Satin Silver)、ベージュゴールド (Beige Gold)、アイアンブラック (Iron Black)の3つのカラー、8つのサイズ展開で、年齢や性別を問わず「ファッションリング」としても楽しめます。

Re・De Ring各色

IP68相当の防水・防塵機能を搭載。

寝る時だけでなく、家事・炊事といった水仕事や入浴・サウナの際にも指にはめたままでOKです。

もちろん、スポーツやアウトドアで汗をかいても、心配ありません。

入浴やサウナ、水仕事もOK

また、24時間つけ続けられるよう、外側は医療用機具にも使用される「サージカルステンレス製」。

肌に優しく、傷が付きにくいのが特長です。

また、内側は、肌に優しい非金属製の素材を採用し、引っかかりのないシームレス成形。

長時間着用しても痛くなりにくいよう、指に当たる部分の角度を丸くなめらかに加工してあります。

肌にやさしく。

傷つきにくい。

「Re・De Ring」で採用しているリチウムポリマー・バッテリーは、30〜90分の充電で最大7日間持続の大容量。

一般的なリストバンドタイプの稼働時間がおよそ18時間程度なので、その差は歴然です。

最大7日。

大容量バッテリー。

<販売価格について>

一般販売予定価格 29,800円(税込)

超超早割・超早割など、Makuakeプロジェクトページ内にて、最大34%引きの先行割引特典を用意しています。

<製品仕様>

Re・De Ring製品仕様

※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※ 本製品は一般的なウェルネス・フィットネスを目的とした製品であり、医療機器ではありません。

病気の診断・治療・予防などの医療目的には使用できません。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post SLEEP TECH × AIで自分史上最高のウェルネス体験を!Re・De Ring(リデリング) appeared first on Dtimes.