お問い合わせ先URL変更！オウンドメディアスターターパッケージ「OwneDO(オウンドゥ)」

博報堂アイ・スタジオとメディアエンジン、リボルバーは、2023年11月にリリースしたオウンドメディアスターターパッケージ「OwneDO(オウンドゥ)」に関するお問い合わせを変更しました。

オウンドメディアスターターパッケージ「OwneDO(オウンドゥ)」

新しいお問い合わせ先URL:

https://www.i-studio.co.jp/contact/ownedo/

同パッケージは、Cookie規制の強化などデジタルマーケティングの変化に対応し、クライアント企業と生活者間のコミュニケーション強化を目的としています。

オウンドメディア運営に必要な戦略設計からWebサイト構築、PDCAをまとめて代行し、オウンドメディア運営をトータルにサポートします。

【OwneDOの特徴】

・SEO戦略とUI/UX体験設計による生活者に寄り添ったコンテンツの提供

・安全で安心なセキュリティ体制のもと、オウンドメディアに最適なWebサイトの構築

・質の高いコンテンツ制作を支援する全国規模のライター・専門家とのネットワーク

「OwneDO(オウンドゥ)」は今後も、顧客の持続的な関心を集め、信頼関係を築くための持続可能なコンテンツマーケティングを実現することを目指しています。

特に中小企業のご担当者が直面するオウンドメディアの運用課題や、限られた予算内での戦略実行など、さまざまなニーズに応じたソリューションを提供します。

本サービスに関するお問い合わせは、新URLより専用フォームを通じて受け付けています。

