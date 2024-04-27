À¾Éð¤¬º£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç±äÄ¹Àï14Ï¢ÇÔ¡¡10²ó¤ËÁýÅÄÃ£»ê¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë4Àï4ÇÔ¡¡º£°æÃ£Ìé¤ÏÎÏÅê¤â¡Ä
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡ß¡½1À¾Éð¡Ê27Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤¬º£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢±äÄ¹Àï¤Ïºòµ¨¤«¤é14Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±äÄ¹10²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿5ÈÖ¼ê¤ÎÁýÅÄ¤¬ÀèÆ¬¤Î¼þÅì¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢ÌøÅÄ¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ê¤É¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÀîÀ¥¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï3²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¶â»ÒÐÒ¤¬¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æº¸Íã¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ë±¿¤ÖÀèÀ©¤Î1¹æ¥½¥í¡£2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ï¡¢25Æü¤Ë¿·Ì¾¾Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡×¤Ç¤Î1¹æ¤È¤Ê¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤ËÌ¾Á°¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Îº£°æ¤Ï½é²ó¤ËÀîÂ¼¤ÈÌøÅÄ¤Î°ÂÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢»³Àî¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¶áÆ£¤òº¸Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¡¢6²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¤¿¡£Ì£Êý¤¬¹¥µ¡¤òÆ¨¤·¤¿Ä¾¸å¤Î7²ó¡¢»Íµå¤Èµ¾ÂÇ¤Ç2»àÆóÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÂÇÃæÂ¼¹¸¤ËÉâ¤¤¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Á°¤Ø¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤È¤µ¤ì¤¿¡£7²ó¤ò5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤º¡¢ÎÏÅê¤ÏÊó¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£