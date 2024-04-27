27日午後5時36分ごろ、東京都で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は小笠原諸島西方沖で、震源の深さはおよそ540km、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、東京都の小笠原村です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□東京都

小笠原村

■震度2

□宮城県

丸森町



□福島県

田村市 国見町 泉崎村

古殿町 南相馬市 双葉町

浪江町





□茨城県笠間市 小美玉市 茨城町取手市 つくばみらい市□栃木県高根沢町□埼玉県熊谷市 さいたま大宮区 さいたま緑区春日部市 宮代町□千葉県館山市 君津市 鋸南町□神奈川県横浜中区

■震度1

□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京杉並区

東京豊島区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 調布市

国分寺市 西東京市 三宅村



□宮城県

名取市 角田市 岩沼市

蔵王町 大河原町 村田町

宮城川崎町 亘理町 山元町

登米市 大崎市 宮城美里町

石巻市 松島町 利府町



□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 福島伊達市 天栄村

棚倉町 玉川村 浅川町

いわき市 相馬市 福島広野町

川内村 大熊町 猪苗代町



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

北茨城市 常陸大宮市 土浦市

茨城古河市 石岡市 下妻市

常総市 つくば市 茨城鹿嶋市

筑西市 坂東市 稲敷市

桜川市 鉾田市 利根町



□栃木県

宇都宮市 栃木市 佐野市

鹿沼市 真岡市 下野市

益子町 市貝町 日光市

大田原市 那須町



□埼玉県

行田市 加須市 本庄市

東松山市 羽生市 鴻巣市

久喜市 吉見町 埼玉美里町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま見沼区

さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま浦和区

さいたま南区 川口市 狭山市

上尾市 草加市 越谷市

蕨市 戸田市 志木市

和光市 桶川市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市

幸手市 鶴ヶ島市 吉川市

白岡市 伊奈町 埼玉三芳町

毛呂山町 川島町 松伏町



□千葉県

木更津市 勝浦市 鴨川市

南房総市 いすみ市 東金市

香取市 山武市 多古町

一宮町 睦沢町 長南町

千葉中央区 千葉花見川区 千葉若葉区

千葉緑区 千葉美浜区 市川市

野田市 浦安市



□神奈川県

横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜戸塚区

川崎中原区 川崎宮前区 横須賀市

藤沢市 茅ヶ崎市 三浦市

海老名市 秦野市 湯河原町



□山形県

上山市 中山町



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

太田市 館林市 渋川市

安中市 板倉町 群馬明和町

千代田町 邑楽町



□山梨県

忍野村



□静岡県

伊豆の国市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。