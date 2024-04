「あしたメディア by BIGLOBE」にて、主に若年層を対象とした意識調査を実施。

大学生の就職活動が本格化している中、「若年層の働き方に関する意識調査」の結果を発表しました。

あしたメディア by BIGLOBE「若年層の働き方に関する意識調査」

・調査名 :「あしたメディア by BIGLOBE」若年層の働き方に関する意識調査

・調査対象:全国の18歳から69歳までの男女1,000人

(18歳から24歳までの男女350人、25歳から29歳までの男女250人、

30歳から69歳の男女400人の合計1,000人)

・調査方法:インターネット調査

・調査期間:2024年3月19日〜3月22日

本調査は、全国の18歳から69歳の男女1,000人を対象に(内、18歳から24歳は350人)アンケート形式で実施しました。

調査日は2024年3月19日〜3月22日、調査方法はインターネット調査です。

【調査結果のトピックス】

1. 「出世したい」5割強、出世願望が一番強いのは24歳までの若年層

2. 「仕事のやりがいよりも普段の生活を重視」全年代で7割以上

3. 「在宅勤務ができる会社で働きたい」若い世代ほど多く、7割強

【調査結果詳細】

1. 「出世したい」5割強、出世願望が一番強いのは24歳までの若年層

全国の18歳から69歳までの男女1,000人に、働き方に関して複数の質問を行った。

(現在働いていない人も、自身の意識としてあてはまるものを回答)「出世」については、「出世したい」と回答した人は18歳から24歳の若年層では、「あてはまる」(20.9%)、「ややあてはまる」(34%)をあわせ54.9%と半数を超えた。

若年層の2人に1人は「出世したい」と思っており、若年層の方が上の年代と比べ出世願望が強いことが明らかとなった。

出世したい

18歳から24歳までの回答を、18歳から19歳(100人)・20歳から24歳(250人)・各男女別にみると、より若い10代の出世願望が強く、10代は男性も女性も6割を超える人が「出世したい」と思っている結果となった。

出世したい【若年層・詳細】

2. 「仕事のやりがいよりも普段の生活を重視」全年代で7割以上

全国の18歳から69歳までの男女1,000人に、働き方に関して複数の質問を行った。

(現在働いていない人も、自身の意識としてあてはまるものを回答)「仕事のやりがい」と「普段の生活」については、「仕事のやりがいよりも普段の生活を重視したい」と回答した人は「あてはまる」、「ややあてはまる」をあわせ、全ての年代で7割を超える結果となった。

仕事のやりがいよりも普段の生活を重視したい

3. 「在宅勤務ができる会社で働きたい」若い世代ほど多く、7割強

全国の18歳から69歳までの男女1,000人に、働き方に関して複数の質問を行った。

(現在働いていない人も、自身の意識としてあてはまるものを回答)「在宅勤務ができる会社で働きたい」と回答した人は18歳から24歳の若年層では、「あてはまる」(32.6%)、「ややあてはまる」(40.3%)をあわせ72.9%にのぼった。

2023年5月に新型コロナウイルス感染症は感染症法上の5類に移行されたが、若い世代の方が「在宅勤務ができる会社で働きたい」という人が多い結果となった。

在宅勤務ができる会社で働きたい

また、転勤や単身赴任制度を見直す企業がある中、「転勤がある会社では働きたくない」と回答した人は、「あてはまる」、「ややあてはまる」をあわせ、全年代で6割を超える結果に。

18歳から24歳の若年層では、71.4%となった。

転勤がある会社では働きたくない

※ 本調査レポートの百分率表示は四捨五入の丸め計算を行っており、合計しても100%とならない場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「出世したい」5割強!あしたメディア by BIGLOBE「若年層の働き方に関する意識調査」 appeared first on Dtimes.