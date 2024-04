お米でつながる環境配慮の長期保存食！アルファー食品『ライスレジン®』使用スプーン採用

アルファー食品は、エコマーク認定容器とともに、国産米(非食用)を35%混合した国産バイオマスプラスチック『ライスレジン®』を使用したスプーンを採用します。

アルファー食品『ライスレジン®』使用スプーン採用

食品は、エコマーク認定容器とともに、国産米(非食用)を35%混合した国産バイオマスプラスチック『ライスレジン®』を使用したスプーンを採用。

主力商品の安心米(12種類)は、エコマーク認定容器に加えライスレジン®スプーンを採用。

他、レトルト(3種類)、サクッとライス(3種類)、炊き出し用(8種類)にもライスレジン®スプーンを採用します。

主原料が国産米であることから同社と親和性が高く、また日本の農産物を無駄なく活用できるライスレジン®スプーン(通常は廃棄されてしまう国産の非食用米や粉砕米をアップサイクルしたバイオマスプラスチック)に着目しました。

■該当商品出荷開始:2024年5月より

(在庫状況により、出荷時期が前後する場合があります。)

■エコマーク認定容器使用商品

・安心米12種類

■ライスレジン®スプーン使用商品

・安心米12種類

・レトルト3種類

・サクッとライス3種類

・炊き出し用8種類

