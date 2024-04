人気の鱧入りてんぷらも！丸八蒲鉾 練り製品冷凍自動販売機

丸八蒲鉾は、丸八蒲鉾本店(本社工場直売所)前に冷凍自動販売機を設置し2024年4月26日(金)より販売を開始します。

丸八蒲鉾 練り製品冷凍自動販売機

丸八蒲鉾本店(本社工場直売所)

営業時間:9時30分〜17時00分

定休日 :日曜日・祝日 ※その他冬季休暇・夏季休暇あり

所在地 :兵庫県神戸市中央区東雲通5丁目2-8

電話番号:078-231-2009

急速冷凍機を導入し、同社人気の鱧入りてんぷらを出来立ての状態で急速冷凍。

商品を一枚ずつ真空包装し、セットにして冷凍自動販売機で販売します。

見た目も、リニューアルオープンした本店のイメージを崩さなようにシンプルかつオシャレなデザインに仕上げました。

自動販売機

おすすめNo.1商品は、「おすすめナンバー1 人気商品セット(税込1,100円)」です。

<内容>

同社人気トップ3のえびしそレンコン天、イカ天、淡路たまねぎ天の他、しょうが天、きくらげ天、たこ上天の合計6枚入

おすすめナンバー1 人気商品セット

他にもいろいろな組み合わせの商品を用意されています。

24時間販売していますので閉店後や定休日でも購入いただけるようになりました。

丸八蒲鉾 本店外観

