2024年4月12日〜14日にかけて横浜赤レンガ倉庫で開催された全国パエリア選手権にて、札幌市のバル エスパーニャ カルネが、4度目の優勝、日本一に輝きました。

バル エスパーニャ カルネ

【バル エスパーニャ カルネ BAR espana carne】

HP :

新トップページ

電話 : 011-252-6666

(お問い合わせ対応時間12:00〜17:30、21:00〜)

所在地 : 北海道札幌市中央区南2条西6 岡田ビル1F・2F(狸小路6丁目内)

アクセス: 札幌市営地下鉄南北線 大通駅より徒歩5分

営業時間: 月〜金 祝祭日17:00〜翌0:00

(料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:30)

土、日 12:00〜翌0:00

(料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 23:30)

2024年度優勝した「北海道産 本ズワイ蟹と牡蠣のパエリア」は、北海道産の本ズワイ蟹と厚岸産の牡蠣の旨味を凝縮したスープで作ったパエリア。

北海道産のパエリアに合うお米と共に本ズワイ蟹のほぐし身を加えて炊き込み、アクセントとして北海道産いくらや蟹みそを添えた逸品です。

創作した葛西シェフも

「まさに今一番食べたい北海道らしいパエリアに仕上がりました。評価されてとても嬉しいです」

という喜びのコメントを残しています。

2024年全国パエリア選手権優勝 楯

【2024年優勝パエリア「北海道産 本ズワイ蟹と牡蠣のパエリア」をバル エスパーニャ2店舗で提供!】

全国パエリア選手権での優勝は本店のバル エスパーニャとあわせて通算4度目。

今回の栄冠を記念して、バル エスパーニャ カルネとエスパーニャ本店で2024年優勝パエリアを提供します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国パエリア選手権4度目の優勝!バル エスパーニャ カルネ appeared first on Dtimes.