CENTRICは、企業広告を、4月5日(金)YouTubeチャンネルにて公開しました。

CENTRIC「YouTube」企業広告公開

今回の広告は、「BPO総合支援サービス」をキーメッセージとし、コンタクトセンターのみならず、多種多様な企業のお客様が直面する課題解決に寄り添い、新たな価値を提供します。

これにより、お客様がノンコア業務に手を取られることなく、コア業務に専念いただくことが可能となります。

同社は、お客様の事業状況に応じた総合支援を行うアウトソーシング企業でありたいと考えているとのことです。

