¡ØNCIS¡§¥Ï¥ï¥¤¡Ù¤¬3¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¡Ä¥­¥ã¥¹¥È¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬È¿±þ

米CBSのドラマの中で唯一去就が未定だった『NCIS:ハワイ』は、本国で現在放送中のシーズン3をもって終了することになった。米Deadlineが伝えている。

秋から始まる新シーズンのCBSの放送スケジュール発表を5月2日、『NCIS:ハワイ』シーズン3最終話を5月6日に控えている中で届いた今回のニュース。情報源によれば、シーズン最終回はシリーズフィナーレとして制作されてはいないものの、大きなクリフハンガーにはなっていないという。

もともと同作の継続は盤石とは見られていなかった。とはいえ、局内での視聴者数ランキングでは12番目(スポーツ番組を除く)と悪くなく、翌シーズンも続けるために製作陣が予算の大幅カットといった形で譲歩する姿勢を見せていたため、今回の決定は多少の驚きをもって伝えられている。

シリーズ史上初めて女性がチームリーダーを務める『NCIS:ハワイ』は2021年に放送開始。しかし、この度3シーズンで終わることになり、先日シーズン22へと更新された本家『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』はもちろん、すでに終了したほかのスピンオフ2作(全14シーズンの『NCIS:LA〜極秘潜入捜査班』、全7シーズンの『NCIS:ニューオーリンズ』)に比べてもかなり早目の幕引きとなった。2023年にスタートした『NCIS』の新スピンオフ『NCIS:シドニー』は、先月シーズン2製作が発表されており、もうすぐ日本上陸を果たす。

ここ最近、『NCIS:ハワイ』や『CSI:ベガス』といった視聴成績が決して悪くない作品も打ち切られた背景には、CBSが2024〜2025年シーズンに5本の新作ドラマを予定していること、そして一部作品が思いがけず追加されたことが影響したようだ。新作5本――『NCIS』本家の人気キャラクターであるギブスの若き日を描く前日譚スピンオフ『NCIS: Origins(原題)』をはじめ、『ヤング・シェルドン』のスピンオフ、名探偵シャーロック・ホームズの相棒であるワトソンを主人公にした『Watson(原題)』、30年以上前の弁護士ドラマをリブートした『Matlock(原題)』、デイモン・ウェイアンズ(『リーサル・ウェポン』)主演のコメディドラマ『Poppa's House(原題)』――のうち『Matlock』と『Poppa's House』はもともとは今シーズンの放送開始予定だったが、昨年ハリウッドで半年続いたストライキにより翌シーズンへと持ち越された。また、シーズン7で終了するはずだった『S.W.A.T.』が先日シーズン8へ更新され、『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』の最終シーズン後半の放送も来シーズンとなる。

『NCIS:ハワイ』のキャンセルを受けて、キャストやスタッフが反応を示した。FBI捜査官ケイト・ウィスラー役のトリ・アンダーソンは、「この決定を受け入れるのが辛い。でも、素晴らしいスタッフに感謝しているわ。おかげでセットで過ごす一日一日は夢のような気分だった。ファンのみんなも本当にありがとう。あなたたちをガッカリさせてしまったことが悲しい。意義ある作品だったのに大きな損失ね」とX(旧Twitter)に投稿。

Having a really hard time processing this one. Thank you to our incredible crew who made every single day feel like I was living a dream.

I want to say thank you to all the fans. My heart breaks for you as well.

This is a huge loss for representation.

Love you all so much. https://t.co/Bc58iDvXR0

- Tori Anderson (@torianderson) April 26, 2024