¡ØNCIS¡§¥Ï¥ï¥¤¡Ù¤¬3¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¡Ä¥­¥ã¥¹¥È¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬È¿±þ

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Having a really hard time processing this one. Thank you to our incredible crew who made every single day feel like I was living a dream.
I want to say thank you to all the fans. My heart breaks for you as well.
This is a huge loss for representation.
Love you all so much. https://t.co/Bc58iDvXR0
- Tori Anderson (@torianderson) April 26, 2024
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Four years ago, @JanNash100 @mattbosack and I started something very special. We joined with an incredible cast, amazing writers and crew... and gathered in Hawai'i to make a show. But ended up creating an ohana. I'm so grateful to you all.https://t.co/RwnvCNDt8d
- christopher silber (@csilb) April 26, 2024
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I'm proud of the stories we were able to tell over these 3 seasons. To tell fun Navy crime mysteries but also dig into ideas about family, life, love, identity... To all the fans, especially those who saw themselves in these characters, mahalo nui loa. A hui hou. #NCISHawaii
- Matt ÃÝ¼¡Ïº Bosack (@mattbosack) April 27, 2024
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