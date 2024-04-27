中国の月探査機「嫦娥６号」が発射エリアへ ５月打ち上げ予定

27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載し、発射エリアへの移動を終えた運搬ロケット「長征5号遥8」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）

【新華社北京4月27日】中国国家航天局は27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載した運搬ロケット「長征5号遥8」が海南省にある文昌宇宙発射場の技術エリアから発射エリアに移されたと明らかにした。5月初旬の打ち上げを予定している。

中国の月探査機「嫦娥６号」が発射エリアへ ５月打ち上げ予定

27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載し、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征5号遥8」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）

嫦娥6号は1月、長征5号遥8は3月に発射場に到着した後、組み立てやテストなどの準備作業を完了していた。今後は計画に基づき、各機能の確認や合同試験、推進剤注入などを実施する。

中国の月探査機「嫦娥６号」が発射エリアへ ５月打ち上げ予定

27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載し、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征5号遥8」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）

中国の月探査機「嫦娥６号」が発射エリアへ ５月打ち上げ予定

27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載し、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征5号遥8」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）

中国の月探査機「嫦娥６号」が発射エリアへ ５月打ち上げ予定

27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載し、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征5号遥8」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）

中国の月探査機「嫦娥６号」が発射エリアへ ５月打ち上げ予定

27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載し、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征5号遥8」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）

中国の月探査機「嫦娥６号」が発射エリアへ ５月打ち上げ予定

27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載し、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征5号遥8」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）

中国の月探査機「嫦娥６号」が発射エリアへ ５月打ち上げ予定

27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載し、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征5号遥8」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）

中国の月探査機「嫦娥６号」が発射エリアへ ５月打ち上げ予定

27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載し、発射エリアへ移動する運搬ロケット「長征5号遥8」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）

中国の月探査機「嫦娥６号」が発射エリアへ ５月打ち上げ予定

27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載し、発射エリアへの移動を終えた運搬ロケット「長征5号遥8」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）

中国の月探査機「嫦娥６号」が発射エリアへ ５月打ち上げ予定

27日、月探査機「嫦娥6号」を搭載し、発射エリアへの移動を終えた運搬ロケット「長征5号遥8」。（文昌＝新華社配信/黄国暢）