【天皇賞・春】牝馬三冠目指す！ 数々の名牝を育てた国枝栄調教師に直撃取材！
第169回天皇賞・春（GI）枠順
2024年4月28日（日曜） 3回京都4日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 サリエラ（牝5 武豊）
1-2 ヒンドゥタイムズ（セ8 団野大成）
2-3 プリュムドール（牝6 和田竜二）
2-4 ワープスピード（牡5 三浦皇成）
3-5 ブローザホーン（牡5 菅原明良）
3-6 ディープボンド（牡7 幸英明）
4-7 タスティエーラ（牡4 J.モレイラ）
4-8 ゴールドプリンセス（牝4 田口貫太）
5-9 シルヴァーソニック（牡8 M.デムーロ）
5-10 サヴォーナ（牡4 池添謙一）
6-11 マテンロウレオ（牡5 横山典弘）
6-12 ドゥレッツァ（牡4 戸崎圭太）
7-13 スカーフェイス（牡8 松若風馬）
7-14 テーオーロイヤル（牡6 菱田裕二）
7-15 メイショウブレゲ（牡5 酒井学）
8-16 チャックネイト（セ6 鮫島克駿）
8-17 スマートファントム（牡4 岩田望来）
8-18 ハピ（牡5 浜中俊）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。