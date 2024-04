スマッシング・パンプキンズが、昨年秋に脱退したジェフ・シュローダーの後任となるギタリストの名前を発表した。バンドは今年初め、新ギタリストを一般公募すると告知し、10日ほどで1万以上の応募があった。その中から選ばれたのは、Kiki Wongだった。

The news you have been waiting for has finally arrived!

SP is excited to officially welcome highly-skilled veteran guitarist Kiki Wong. Kiki joins the band’s touring lineup of Billy Corgan, Jimmy Chamberlin, and James Iha, along with mainstays Jack Bates and Katie Cole. pic.twitter.com/kCh9cgPavD