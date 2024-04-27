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スマッシング・パンプキンズが、昨年秋に脱退したジェフ・シュローダーの後任となるギタリストの名前を発表した。

バンドは今年初め、新ギタリストを一般公募すると告知し、10日ほどで1万以上の応募があった。その中から選ばれたのは、Kiki Wongだった。

フロントマンのビリー・コーガンは、応募者たちに感謝した上、「素晴らしい演奏ばかりで、決断を下すのは簡単ではなかった」が、「彼女が応募してくる前から、ファンだった」というKikiに決めたと、コメントしている。

Nylon PinkのメンバーだったWongは、「この上なく光栄で畏れ多く感じてる。ベッドルームでメタル・ギターをプレイしていた15歳の自分がここまで来られるなんて…」「このチャンスにとても感謝している。伝説のスマッシング・パンプキンズとステージを共有できるのが待ち切れない！」と、喜びの声を上げている。

スマッシング・パンプキンズは6月7日からUK／ヨーロッパ・ツアーを開催。新ラインナップはここでお披露目される予定。

Ako Suzuki