スマッシング・パンプキンズ、オーディションを通じ、新ギタリストが決定
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スマッシング・パンプキンズが、昨年秋に脱退したジェフ・シュローダーの後任となるギタリストの名前を発表した。
バンドは今年初め、新ギタリストを一般公募すると告知し、10日ほどで1万以上の応募があった。その中から選ばれたのは、Kiki Wongだった。
Nylon PinkのメンバーだったWongは、「この上なく光栄で畏れ多く感じてる。ベッドルームでメタル・ギターをプレイしていた15歳の自分がここまで来られるなんて…」「このチャンスにとても感謝している。伝説のスマッシング・パンプキンズとステージを共有できるのが待ち切れない！」と、喜びの声を上げている。
スマッシング・パンプキンズは6月7日からUK／ヨーロッパ・ツアーを開催。新ラインナップはここでお披露目される予定。
Ako Suzuki
The news you have been waiting for has finally arrived!— The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) April 26, 2024
SP is excited to officially welcome highly-skilled veteran guitarist Kiki Wong. Kiki joins the band’s touring lineup of Billy Corgan, Jimmy Chamberlin, and James Iha, along with mainstays Jack Bates and Katie Cole. pic.twitter.com/kCh9cgPavD