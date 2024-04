フィギュアスケートのアイスショー「プリンスアイスワールド」の横浜公演が27日、KOSE新横浜スケートセンターで開催された。

多くの現役スケーターがゲストとして参加。男子で22年GPファイナル準優勝の山本草太は「Beat It」で激しいステップを見せ、22年全日本選手権準優勝の島田高志郎(木下グループ)は「Can’t Take My Eyes Off You」でしなやかに舞った。

女子で22年北京五輪団体メダリストの樋口新葉(ノエビア)は白の衣装で3曲を組み合わせたナンバーで観客をとりこにし、フィナーレでは3回転半にアタックする場面も。多士済々のゲストが、個性的な滑りを見せた。