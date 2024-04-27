「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編特別編集版、サメ/インド映画特集などGW特番情報
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
ゴールデンウィーク注目の特番情報をお届け。NHK 総合テレビにて、プロジェクトXの旧シリーズ人気回「厳冬 黒四ダムに挑む～断崖絶壁の輸送作戦～」が放送されるほか、フジテレビでは5月4日、5日の2夜連続でアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編を前後編に分けた特別編集版で放送。BS12トゥエルビでは、長期休暇期間恒例のサメ映画に加え、今回はジャッキー・チェン特集とインド映画特集も組まれている。視聴や録画予約の参考にどうぞ。
NHK
【総合テレビ】「新プロジェクトX～挑戦者たち～」旧シリーズ名作選「厳冬 黒四ダムに挑む～断崖絶壁の輸送作戦～」
放送日時：4月27日19時30分～
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/P1124VMJ6R/episode/te/34X3X7733Z/ ごろごろパンダ日記 タンタン、ありがとう
放送日時：4月29日(月) 15時23分～
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/NYJRM2PXKJ/ 君の声が聴きたい presents 「ライブ・エール2024」
放送日時：5月4日(土) 19時30分～
番組情報：https://www.nhk.or.jp/music/liveyell/
※BSP4K、BS8K同時放送 映画「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」
放送日時：5月6日(月) 15時55分～
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/YM69Q8456J/
【Eテレ】「サイダーのように言葉が湧き上がる」
放送日時：4月28日15時30分～
番組情報：https://www.nhk.jp/g/blog/8fsf5zxfi/ 「映画おしりたんてい シリアーティ」＋短編「夢のジャンボスイートポテトまつり」
放送日時：4月29日8時45分～
番組情報：https://www.nhk.jp/g/blog/8fsf5zxfi/ 「映画かいけつゾロリ ラララ♪スターたんじょう」
放送日時：5月3日8時50分～
番組情報：https://www.nhk.jp/g/blog/8fsf5zxfi/ 「KUBO/クボ 二本の弦の秘密」
放送日時：5月6日8時45分～
番組情報：https://www.nhk.jp/g/blog/8fsf5zxfi/
【BS】広重ぶるう
放送日時：4月27日(土) 20時40分～
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/RY51Z4J3QJ/ 藤子・F・不二雄SF短編ドラマ シーズン2「3万3千平米」
放送日時：4月28日(日) 21時45分～
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/4JZM8MV1Q2/episode/te/4K48MKV723/ プレミアムシネマ「日日是好日」
放送日時：4月29日(月) 11時～
番組情報：https://www.nhk.or.jp/bscinema/ プレミアムシネマ「クリムゾン・タイド」
放送日時：4月30日(火) 13時00分～
番組情報：https://www.nhk.or.jp/bscinema/ プレミアムシネマ「ティファニーで朝食を」
放送日時：5月2日(木) 13時00分～
番組情報：https://www.nhk.or.jp/bscinema/ パクス・ヒュマーナ ～平和という“奇跡”～
放送日時：5月3日(金) 21時～
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/V81KG5X93X/ 体感★新生ラスベガス～進化するエンタメの殿堂～
放送日時：5月4日(土) 21時～
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/KXV1W7ZGNJ/ ごろごろパンダ日記 タンタン、ありがとう
放送日時：5月5日(日) 13時～
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/NYJRM2PXKJ/
【BSP4K】スティング ライブ2022 シャンボール城の夜
放送日時：5月3日(金) 13時00分～
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/R7QRYNY4Z4/ ドラマ『岸辺露伴は動かない』第9話「密漁海岸」
放送日時：5月5日(日) 13時00分～
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/YM69Q8456J/
【BS8K】8K完全版 2001年宇宙の旅
放送日時：5月5日(日) 11時30分～
番組情報：https://www.nhk.or.jp/bs/
日本テレビ系世界まる見え!危険な旅SP! ガボン大木を運ぶ650kmの旅!南米空港税関シリーズ
放送日時：4月29日(月) 19時～
番組情報：https://www.ntv.co.jp/marumie/ 月曜から夜ふかし【毎年恒例!この春上京してきた人たちにインタビュー】
放送日時：4月29日(月) 22時～
番組情報：https://www.ntv.co.jp/yofukashi/ 「DRAMATIC BASEBALL 2024 巨人×阪神」
放送日時：5月3日(金) 19時～
番組情報：https://www.ntv.co.jp/baseball/articles/34t8w68uvuvcdzygl1.html
スペシャル解説に松井秀喜が登場。 金曜ロードショー「猫の恩返し」
放送日時：5月3日(金) 21時～
番組情報：https://kinro.ntv.co.jp/lineup/20240503 劇場版「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」本編冒頭10分映像
放送日時：5月3日(金) 22時41分～
番組情報：https://kinro.ntv.co.jp/article/detail/2024042602
フジテレビ系今夜はナゾトレ家族で学べる＆楽しいUSJ秘密解禁2時間SP【マリオハリポタ】
放送日時：4月30日(火) 19時～
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/nazotore/index.html 世界の何だコレ!? ミステリーSP
放送日時：5月1日(水) 19時～
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/sekainonandakore/ 特別編集版「鬼滅の刃」刀鍛冶の里 敵襲編
放送日時：5月4日(土) 19時～
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/news/index_240309_1.html 特別編集版「鬼滅の刃」刀鍛冶の里 繋いだ絆編
放送日時：5月5日(土) 19時～
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/kimetsu/news/index_240309_1.html
テレビ朝日系サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん 開通60周年・新幹線2時間SP!!
放送日時：4月27日(土) 18時56分～
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/hakasechan/ サッカー AFC U23アジアカップ パリ五輪アジア最終予選 準決勝 日本戦
放送日時：4月30日(火) 1時56分～
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/soccer/U23_olympic2024/
TBS系クレイジージャーニー☆歴史の教科書が変わるお宝探し! エジプト考古学者・吉村作治
放送日時：4月29日(月) 21時～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/crazyjourney/ マツコの知らない世界 地域の魅力凝縮！かけるだけの万能ご当地ドレッシング(29)連発
放送日時：4月30日(火) 20時55分～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/matsuko-sekai/
テレビ東京系出没！アド街ック天国【春日部】GWは埼玉へ! 「クレヨンしんちゃん」の舞台字幕放送
放送日時：4月27日(土) 21時～
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202404/13263_202404272100.html 厳選いい旅 GW突入！新緑スペシャル 那須高原、房総、伊豆、箱根
放送日時：4月29日(月) 17時15分～
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202404/27833_202404291715.html 孤独のグルメ全話イッキ見! 【過去作一挙放送・Season3】
放送日時：4月30日(火) 17時45分～
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202404/26567_202404301745.html 孤独のグルメ全話イッキ見! 【過去作一挙放送・Season3】
放送日時：5月1日(水) 17時45分～
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202405/26567_202405011745.html 孤独のグルメ全話イッキ見! 【過去作一挙放送・Season3】
放送日時：5月2日(木) 17時45分～
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202405/26567_202405021745.html 午後のロードショー「ミッション:インポッシブル/フォールアウト」
放送日時：5月6日(月) 12時50分～
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/telecine/oa_afr_load/
BS12 トゥエルビ「シャークネード」「シャークネード カテゴリー２」
放送日時：4月27日(土) 18時30分～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/gw-sharknado-2024/ 「シャークネード エクストリーム・ミッション」「シャークネード4(フォース)覚醒」
放送日時：4月28日(日) 18時30分～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/gw-sharknado-2024/ 「シャークネード5 ワールド・タイフーン」「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」
放送日時：4月29日(月) 18時30分～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/gw-sharknado-2024/ 「五福星」「香港発活劇エクスプレス 大福星」
放送日時：4月30日(火) 18時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/gw-jackie-chan/ 「プロジェクト・イーグル」「ドラゴン・ブレイド」
放送日時：5月1日(水) 18時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/gw-jackie-chan/ 「ドランクモンキー酔拳」「ポリス・ストーリー/香港国際警察」
放送日時：5月2日(木) 18時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/gw-jackie-chan/ GWインド映画「タイガー」「K.G.F」放送直前SP
放送日時：5月3日(金) 19時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/gw-india/ 「タイガー 伝説のスパイ」
放送日時：5月3日(金) 19時25分～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/gw-india/ 「タイガー 甦る伝説のスパイ」
放送日時：5月4日(土) 19時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/gw-india/ 「K.G.F: CHAPTER 1」
放送日時：5月5日(日) 19時～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/gw-india/ 「K.G.F: CHAPTER 2」
放送日時：5月6日(月) 18時45分～
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/gw-india/
BS東急松竹よる8銀座シネマ「エクスペンダブルズ」
放送日時：5月1日(水) 20時～
番組情報：https://www.shochiku-tokyu.co.jp/program/21096/ よる8銀座シネマ「エクスペンダブルズ2」
放送日時：5月2日(木) 20時～
番組情報：https://www.shochiku-tokyu.co.jp/program/21084/ よる8銀座シネマ「エクスペンダブルズ3 ワールドミッション」
放送日時：5月3日(水) 20時～
番組情報：https://www.shochiku-tokyu.co.jp/program/21072/