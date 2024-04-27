スマート製造で油圧ショベルの輸出を推進 中国山西省

太原重型機械集団スマート高機能油圧ショベル産業園区の生産ラインで作業する組み立てロボット。（4月9日撮影、太原＝新華社記者/楊晨光）

【新華社太原4月27日】中国山西省の建設機械メーカー、太原重型機械集団はここ数年、技術革新などを通じてスマート製造への転換を積極的に推進してきた。山西省構造転換総合改革モデル区にある同社のスマート高機能油圧ショベル産業園区は2023年9月の稼働開始後、さまざまな動力のショベルカーを年間5万台生産できるようになった。現在、同園区から数十カ国の「一帯一路」共同建設国に油圧ショベルを輸出している。

スマート製造で油圧ショベルの輸出を推進 中国山西省

太原重型機械集団の産業園区で納品を待つ油圧ショベル。（4月9日撮影、太原＝新華社記者/楊晨光）

スマート製造で油圧ショベルの輸出を推進 中国山西省

太原重型機械集団スマート高機能油圧ショベル産業園区の生産ラインで働く従業員。（4月9日撮影、太原＝新華社記者/楊晨光）

スマート製造で油圧ショベルの輸出を推進 中国山西省

太原重型機械集団スマート高機能油圧ショベル産業園区の生産ラインで組み立てロボットの制御盤を操作する従業員。（4月9日撮影、太原＝新華社記者/楊晨光）

スマート製造で油圧ショベルの輸出を推進 中国山西省

太原重型機械集団スマート高機能油圧ショベル産業園区の生産ラインを走行する自動搬送車。（4月9日撮影、太原＝新華社記者/楊晨光）

スマート製造で油圧ショベルの輸出を推進 中国山西省

太原重型機械集団スマート高機能産業園区でトラックに積み込まれる油圧ショベル。（4月9日、小型無人機から、太原＝新華社記者/楊晨光）

スマート製造で油圧ショベルの輸出を推進 中国山西省

太原重型機械集団の産業園区で納品を待つ油圧ショベル。（4月9日、小型無人機から、太原＝新華社記者/楊晨光）

スマート製造で油圧ショベルの輸出を推進 中国山西省

太原重型機械集団の産業園区で納品を待つ油圧ショベル。（4月9日、小型無人機から、太原＝新華社記者/楊晨光）

スマート製造で油圧ショベルの輸出を推進 中国山西省

太原重型機械集団の産業園区で納品を待つ油圧ショベル。（4月9日、小型無人機から、太原＝新華社記者/楊晨光）

スマート製造で油圧ショベルの輸出を推進 中国山西省

太原重型機械集団の産業園区から発注元の工事現場に輸送される油圧ショベル。（4月9日、小型無人機から、太原＝新華社記者/楊晨光）

スマート製造で油圧ショベルの輸出を推進 中国山西省

太原重型機械集団の産業園区で、新エネルギーを動力とするショベルカーの納品前検査を行う従業員。（4月9日撮影、太原＝新華社記者/楊晨光）