今週のUKアルバム・チャートは、テイラー・スウィフトの通算11枚目のスタジオ・アルバム『The Tortured Poets Department』が初登場で1位に輝いた。再レコーディング・シリーズを含め、彼女にとって12作目の全英1位となった。12作はマドンナ、ブルース・スプリングスティーンと並び、ザ・ビートルズの16作、ザ・ローリング・ストーンズとロビー・ウィリアムズの14作、エルヴィス・プレスリーの13作に次ぐ。

???? Record Breaker! ????



The incredible stats behind Taylor Swift's (@taylorswift13) #TheTorturedPoetsDepartment REVEALED ????????



Congrats, Blondie! ????



Read the full story ???? #TSTTPD #TaylorSwifthttps://t.co/PYzSJ4Jb3m