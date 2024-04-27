全英アルバム・チャート、テイラー・スウィフトが12作目の1位
今週のUKアルバム・チャートは、テイラー・スウィフトの通算11枚目のスタジオ・アルバム『The Tortured Poets Department』が初登場で1位に輝いた。再レコーディング・シリーズを含め、彼女にとって12作目の全英1位となった。
12作はマドンナ、ブルース・スプリングスティーンと並び、ザ・ビートルズの16作、ザ・ローリング・ストーンズとロビー・ウィリアムズの14作、エルヴィス・プレスリーの13作に次ぐ。
3位には、ビヨンセの最新作『COWBOY CARTER』が先週の2位から後退。今週はトップ2作ほか、UB40の通算21枚目のスタジオ・アルバム『UB45』が5位に初登場している。
シングル・チャートは、ポスト・マローンをフィーチャーしたテイラー・スウィフトの「Fortnight」が初登場1位を獲得し、テイラーは今週、3度目となる全英アルバム／シングル両チャートを制覇した。
先週トップだったホージアの「Too Sweet」は2位に後退。3位にはテイラーの「The Tortured Poets Department」が、4位には「Down Bad」が初登場し、今週のトップ10圏内には、彼女の新曲3曲がチャート・インした。
Ako Suzuki
???? Record Breaker! ????— Official Charts (@officialcharts) April 26, 2024
The incredible stats behind Taylor Swift's (@taylorswift13) #TheTorturedPoetsDepartment REVEALED ????????
Congrats, Blondie! ????
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