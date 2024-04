■『Yogibo presents RIZIN.46』試合前インタビュー(27日・都内ホテル)29日開催の『RIZIN.46』(有明アリーナ)の第7試合で、韓国のイ・ジョンヒョンと対戦する神龍誠が、試合に向けて意気込みを語った。アマチュアレスリングをベースに2016年にプロデビューした神龍は、連戦連勝でDEEP史上最年少となる18歳でチャンピオンに。RIZINでも所英男や北方大地を下して、昨年7月の『超RIZIN.2』で堀口恭司とで対戦するも、目にパンチを浴びてノーコンテストに。た昨年大みそかの『RIZIN.45』での堀口と再戦するも、2ラウンドで一本負けした。

それまで“フライ級最強”を名乗っていたが、堀口に敗れたことから“フライ級最強を目指す”立場になり、今回の試合が再起への第一歩となる。今回の試合に向けて、青をベースにしたユニコーンカラーのニューヘアで登場。対戦相手のイ・ジョンヒョンが挑発的な発言を連発していることについて「クソ生意気なガキ。ナメられてるな」と腹を立てつつも、「気が強くて頑丈なストライカー。打ち合いが好きそうな韓国人らしい選手」と冷静に分析する。対策は「特に無いです。自分を強くする作業をしてきたので、僕の強さだけを見せて試合が終わり」と一方的な展開に持ち込み、「あんだけ言うからには、ちょっと血祭りにしたいな」と予告した。昨年4月の北方戦以来、勝ち星がない状況について「早く勝ちたい。負けた試合の後はずっと気持ちのどこかで引きずっている」と心境を吐露。相手の煽りについても「今までなかったけど、知らない韓国人をボコボコにしてもなにもないんで、ストーリーが生まれて僕もそれに乗ってワクワクする」と楽しむ余裕もある。SNSでは、この試合に勝利して7月28日開催の『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)への出場に意欲を見せていた。その後、6月9日に『RIZIN.47』(代々木競技場第一体育館)の開催も決定したが「そっちも出たいです。いっぱい試合をしたいです」と3大会連戦も歓迎する。その先に見据えるのは、堀口へのリベンジ戦だ。「このままだと堀口さんがどっかに行っちゃうかもしれないし、なかなか戦いづらい感じになってしまうので。なるべく早く、年内を目指してやりたいです」と早期の再戦を希望した。●『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)・第10試合 フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳・第9試合 バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・第8試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・第7試合 日韓対抗戦3番勝負 フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・第6試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン・第5試合 ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策・第4試合 フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・第3試合ベアナックルルール(2分5ラウンド)60キロ篠塚辰樹 vs. X・第2試合 フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・第1試合 フェザー級高木凌 vs. 西谷大成