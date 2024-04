限定替わり湯やアウフグースイベントも！南柏天然温泉 すみれ GWイベント

2024年4月27日(土)から5月6日(月)まで、千葉県流山市の「南柏天然温泉 すみれ」でGWイベントを実施。

GW限定替わり湯イベント、アウフグースイベント、ボディフットキャンペーンなど、各種イベントが用意されています。

南柏天然温泉 すみれ GWイベント

ミュージックビデオ (熱響の間(岩盤浴エリア))

“新感覚温活の体験”ミュージックビデオを体感しながら“極楽高湿温”を味わう新感覚岩盤浴

主役級が新たに爆誕した最上級の発汗劇場にようこそ。

■GW限定替わり湯イベント

・4月27日(土)/4月28日(日) ヨーグルトの湯

ヨーグルトの湯

温浴施設で人気の“飲むヨーグルト”の企業監修となる限定風呂。

乳酸発酵エキス(保湿成分)が配合された美容にも期待できるお風呂です。

・4月29日(月・祝)/4月30日(火) すみれの香湯

すみれの湯

和の風情漂う上品なお風呂で華やかな気分に。

コラーゲン(保湿成分)配合で健やかなお肌に期待できます。

・5月1日(水)/5月2日(木) ミントジンジャーの湯

ジンジャーのスパイシーさとミントの爽やかさが気分をスッキリとさせるお風呂です。

ショウガエキス(ホット成分)で身体がポカポカ♪

・5月3日(金・祝)/5月4日(土・祝) あひるの湯

あひるの湯

かわいいあひるちゃんたちが大集合!炭酸風呂であひるちゃんとまったりのんびり過ごしましょう。

・5月5日(日・祝) 菖蒲

※実物の菖蒲(しょうぶ)を浮かべます。

菖蒲を浮かべたお風呂に入ることで、病気にかからないと言われています。

香りがよく、リラックス効果を高めます。

・5月5日(日・祝) 紫根の湯

日本古来から美容に使われていた「ムラサキ」という植物の根を乾燥させて得られた紫根は、肌の乾燥を防ぎ、美しい肌へと導いていきます。

■アウフグースイベント

岩盤浴 熱響の間(ねっきょうのま)にて、アウフグースイベントを開催します。

・5月3日(金・祝) 「井上勝正」さん

「熱波師」サウナそのもの 井上勝正さん

井上勝正さん

ゴールドエクスペリエンスレクイエム株式会社代表取締役社長。

JSNA熱波師検定講師。

ドイツサウナ協会公認熱波師。

書家。

ロウリュアドバイザー。

おふろの国OB。

大日本プロレスOB。

2022年週刊SPA!「サウナを広めた人2022ランキング」第3位

数々の伝説を持つレジェンドが「すみれ」に降臨。

【開催時間】

14時00分/16時00分/18時00分

・5月17日(金) 「鮭山未菜美」さん

「日本一予約の取れない熱波師」 鮭山未菜美さん

鮭山未菜美さん (C)ただ(ゆかい)

鮭&鱸コンビ【Aufguss Professional Team】所属、YouTube「サウナ女子おしゃけ」、サウナスパ健康アドバイザー、熱波師、TV出演歴 有吉反省会/BAZOOKA!!!/アメトーーク!etc。

ブームを超えた先の高みの象徴が、「すみれ」に爆誕。

【開催時間】

17時00分/19時00分/21時00分

・5月26日(日) 「ひらろー」さん

「アウフグース愛。

愛。

愛。

」 ひらろーさん

ひらろー

【SNACK@サどころ新潟アウフグースチーム】所属。

アウフグース愛に満ち溢れた熱波師が魅せる上質気迫あふれるアウフグースは、誰もが虜に。

【開催時間】

14時00分/16時00分/18時00分

■よもぎ泥塩サウナ よもぎ10倍

よもぎ

よもぎ泥塩サウナのよもぎ量を通常の10倍にします。

よもぎスチームには、デトックス効果があると言われています。

・4月27日(土)〜5月6日(月)

■癒処「はなび」

お試しボディフットキャンペーンを4月19日(金)より開始

フットマッサージ

交感神経が抑えられ、リラックスし心理的ストレスも減らす効果が期待できます。

低価格のショートコース15分の体験キャンペーンを実施(15分 / 1,400円)

■「すみれ」の魅力

1.市街の喧騒を忘れる解放感のある天然温泉

南柏天然温泉の泉質「含よう素―ナトリウム塩化物泉」は塩分を多く含む通称「熱の湯」と呼ばれるほど身体が温まる源泉です。

身体が温まることにより、血流が良くなり指先やつま先まで温まるため、冷え性や身体に付着した温泉成分により湯上りには高い保湿効果があり、乾燥肌にも効果的と言われています。

すみれ自慢の自家源泉「南柏温泉」でぽかぽかの身体とすべすべのお肌を楽しめます。

源泉あつ湯

2. シャワーや水風呂、ジェットバス、炭酸泉で「超軟水」を使用

水道水に含まれる硬度成分は石けんの主成分である脂肪酸と結び付きやすく、水に溶けない石けんカスを生み出し、これが原因でお肌のつっぱりや髪のパサつき、泡立ちの悪さを引き起こします。

澄流の水は硬度が極端に低い「超軟水」を使用。

この超軟水の効果により、シャンプーをすると泡立ちがよく、髪にごわごわ感やきしみが出にくくなります。

お肌もしっとりすべすべになり、皮膚のバリア機能の高さによって乾燥から守ります。

超軟水の比較実験

■「すみれ」のサウナの魅力

1. 熱風オートロウリュサウナ

サウナ室内の赤ランプが点灯すると、すみれ名物『熱風オートロウリュ』開始の合図。

無機質なダクトから送られる熱風はサウナ室の壁や天井を伝い、全身を熱風で包み込みます。

※女性高温サウナは、ややおしとやかな『熱風オートロウリュ』に設定しています。

熱風オートロウリュサウナ

2. 超軟水水風呂

サウナの後はメインディッシュの水風呂。

すみれの水風呂は、硬度が極端に低い「超軟水」を使用しています。

超軟水の柔らかな肌触りを全身でご体験下さい。

超軟水水風呂

3.よもぎ泥塩サウナ

ハーブの女王と言われるほど効果・効能があるとされるよもぎ。

ミネラルたっぷりの泥パックと塩との相乗効果で健康美へと導きます。

よもぎ泥塩サウナ

4.ミュージックロウリュ 熱響の間(岩盤浴エリア)

音楽に合わせて蒸気と熱風が発生するエンターテインメント型ロウリュ。

流行や季節に応じた音楽で楽しみながら発汗できるイベントです。

ミュージックロウリュ 熱響の間(岩盤浴エリア)

施設概要

店舗名称:南柏天然温泉 すみれ

営業時間:7:00〜24:00

定休日 :3月・6月・9月・12月の第3木曜日

施設内容:(男女共)

・4種類の露天風呂

源泉100%かけ流し あつ湯 源泉くつろぎの湯 超軟水ファイテン炭酸泉

源泉 うたた寝湯

・5種類の屋内風呂

源泉主浴 爽楽の湯(ジェットバス) 絹の湯 寝ころび湯

冷水風呂

・2種類のサウナ

熱風オートロウリュサウナ よもぎ泥塩サウナ

・5種類の岩盤浴

ミュージックロウリュ 熱響(ねっきょう)の間 蒼鈦(そうたん)の間

石癒(いやし)の間 瞑想(めいそう)の間 氷碧(ひょうへき)の間

・リラクゼーション

整体 フットケア アカスリ

・食事施設

飯炊処ひかり

・無料休憩所

休憩処(ゆったり広場)、岩盤ラウンジ

・その他

マッサージチェア ゲームコーナー 漫画コーナー 喫煙所

料金(税込):入館料大人 平日880円・土日祝1,000円 回数券8,000円(10回分)

入館料小人(4歳以上中学生未満) 平日400円・土日祝500円

幼児(3歳以下) 100円

岩盤浴 平日650円・土日祝700円

温泉 :pH値7.6

泉質…含よう素-ナトリウム-塩化物温泉

(高張性・弱アルカリ性・低温泉)

効能…きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症

アクセス :JR常磐線「南柏」駅より徒歩10分

駐車場 :全184台立体駐車場有

所在地 :〒270-0143 千葉県流山市向小金1丁目272-8

TEL :04-7197-5226(GO to 風呂)

