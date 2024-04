初めての人におすすめ空調ウェアフルセット！DuerPro「空調ウェア」

新陽トレーディングが提供するシリーズ累計10万枚突破のブランド「DuerPro」から、新商品「空調ウェア」の販売が開始されました。

DuerPro「空調ウェア」

■商品詳細

<フルセット>

・切り替え、迷彩べスト (M〜4L) 6,980円

・作業服 (M〜4L) 7,980円

<服単品>

・切り替えべスト (M〜4L) 2,990円

・迷彩べスト (M〜4L) 3,590円

・アウトドア (M〜4L) 3,990円

・安全服 (M〜4L) 3,590円

・作業服長袖 (M〜4L) 3,980円

※記載の価格はすべて消費税を含んでいます。

<販売店舗>

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/105FD827-F38C-4505-A016-FE9AF88CF57F?channel=PR

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/flamingo-go/c/0000000217/

・Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/elminstore/b6f5c4b4c9.html?clink=elminstore+ks3875

「空調ウェア」の特徴

【日常を快適に、暑さ対策の新常識】

この「空調ウェア」は、一般の方々や法人を対象とし、日常生活から作業現場まで幅広く活躍します。

一般向けには、新しい暑さ対策の常識として「日常を快適に、暑さ対策の新常識」として位置付け、夏の作業を快適にサポートします。

また、法人向けには、作業効率の向上や生産性の向上を目指し、「作業効率アップの救世主」「夏の生産性向上アイテム」としてアピールします。

ブラシレスファン

【よりコンパクト、より静音、より長持ち】

空調ウェアとファン、バッテリー、リモコンのセット販売になります。

2024年のファンは、より薄く、より静音、より長持ちするファンを搭載されています。

3段階風量調整

【3段階風量調整】

空調ウェアは付属のリモコンボタン一つで、風量を強(High)/中(Middle)/弱(Low)と3段階調節切替が可能!弱(Low)に設定するとより静音で着用できます。

様々なシーンやコンディションに合わせて調節可能。

10,000mAhのPSE認証バッテリー

【10,000mAhのPSE認証バッテリー】

安心のPSE承認10,000mAhの小型バッテリーをセットに。

国内メーカー品なので安心して使用できます。

またコンパクトで軽量なので着用した際の重量感を軽減します。

吸汗速乾素材ですぐ乾く

【吸汗速乾素材ですぐ乾く】

吸汗速乾素材で汗をかいても乾きやすく、超軽量!丸洗いができるので毎日洗えて清潔!綿の半分以下の時間で乾きます!素材感も柔らかくサラサラとした肌触り。

軽くて長時間の着用も疲れにくい軽量仕様になっています。

