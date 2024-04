アジア初となる東京・大阪開催！マイプロテイン ランニングイベント「Move Club」

マイプロテインは、アジアでは初となるランニングイベント「Move Club」を2024年4月28日(日)に東京で、2024年5月4日(祝・土)に大阪で開催します。

マイプロテイン ランニングイベント「Move Club」

(1) Move Club TOKYO

■集合時間 :4月28日(日)17:00(19:00時開催予定)

■集合場所 :東京都千代田区丸の内2丁目2 行幸通り

■アクセス :各線「東京駅」丸の内中央口より徒歩1分

東京メトロ千代田線「二重橋前駅」より徒歩3分

■実施想定距離:約5km

■ゲスト :TKD Project、AKIOBLOG、なーすけ Fitness 他

■応募方法 :下記のサイトよりお申し込みください(先着順)

URL:

https://moshicom.com/104181/

(2) Move Club OSAKA

■時間 :5月4日(祝・土)17:00(19:00時開催予定)

■集合場所 :ユートピア白玉温泉

■アクセス :JR京阪京橋駅から徒歩約10分

■実施想定距離:約5km

■ゲスト :TKD Project、AKIOBLOG他

■応募方法 :下記のサイトよりお申し込みください(先着順)

URL:

https://moshicom.com/104236/

マイプロテインは、2024年にブランド誕生20周年を記念してブランドリニューアルを実施、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために」という新たなブランド理念を掲げ、フィットネス業界の壁を越えてより多くの人の健康的でアクティブな生活のサポートを目指します。

このブランド理念に基づき、更なる一歩を踏み出そうとチャレンジする人をサポートするため、2023年より英国マンチェスターを起点に、世界各地で一般参加者を募ったランニングイベントを主催してきました。

米国ニューヨークや豪州シドニーに続く今回の日本での開催は、アジア初の試みとなります。

本イベントではマイプロテインの公式インフルエンサーである「TKD Project」氏を筆頭に、「AKIOBLOG」氏や「なーすけ Fitness」(※1)氏のほか、マイプロテイン所属のインフルエンサーが多数、ゲストとして参加を予定しています。

約5kmのコースを、東京・大阪で合わせて約300名(※2)の一般参加者とともに想いを一つに走り抜けます。

詳細は下記より確認できます。

(※1) 「なーすけ Fitness」は東京会場のみの参加を予定しています。

またゲストのインフルエンサーは、予告なく変更となる場合があります。

(※2) 東京・大阪での合計です。

応募状況によって、参加者数が異なる場合があります。

豪華ゲストが多数応援参加予定

【応援ゲスト紹介】

■TKD Project

東洋大学陸上競技部出身、短距離を得意とするTKD(たけだ)と長距離を得意とするYOSHIKI(よしき)から成る、陸上を中心とした動画配信で人気のYouTuber。

TKDは、東洋大学在学時代、日本選手権リレーへ2度の出場経験を誇り、YOSHIKIは在学4年目より主務として活躍。

現在、短距離からフルマラソン、やり投げ等幅広い競技へ挑戦する様子を日々配信中。

▽公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/TKDPROJECT

■AKIOBLOG

YouTubeチャンネル「AKIOBLOG」を運営する元サラリーマンの人気YouTuber。

月間20万PVの個人ブログも運営、自身が創業した株式会社GOAL-Bでは、累計2,000人超が受講したキャリアコーチングサービス「キャリスピ」を提供。

2020年に著書「本気の副業術(西東社)」を出版する等現在多方面で活躍中。

▽公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCoT9bWQc8KYDNl7G2CWNrDQ

■なーすけ Fitness

ストイックな筋トレや減量の様子を楽しみながら発信する事で人気のYouTuber。

大学在学中にBEST BODY JAPAN(インフルエンサー部門)にてグランプリを獲得。

その後会社員を経験する傍ら、2020年にオンラインサロン「Onlyfans」を開設。

現在は、自身のこだわりがつまったトレーニングウェアを主軸とするアパレルブランド「Shape」の運営をはじめ、多方面で活躍中。

▽公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCRvM4zFmDz2cEiuk7d9C-3w

