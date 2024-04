「TVer(ティーバー)」で広告販売！AZ 販売代理店契約締結

AZは、2024年4月にTVerと販売代理店契約を締結、「TVer(ティーバー)」の広告販売および運用代行を開始したことを発表しました。

「TVer」とは

TVerは、民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料で楽しめる国内最大級の動画配信サービスです。

パソコンやスマートフォン、タブレット、テレビで、ドラマやバラエティ、アニメや報道・ドキュメンタリーなど人気番組を常時750番組以上を好きな時間に、好きな場所で全て無料で視聴することができます。

2024年1月に、アプリダウンロード数7,000万、月間ユーザー数が3,500万MUB(Monthly Unique Browsers/月間のユニークブラウザ数)を突破し、2024年3月には、月間動画再生数が4.5億回超えとなっており、新たなメディア媒体として注目されています。

