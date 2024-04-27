C大阪vs横浜FM スタメン発表
[4.27 J1第10節](ヨドコウ)
※15:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 毎熊晟矢
DF 6 登里享平
DF 14 舩木翔
DF 24 鳥海晃司
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
FW 9 レオ・セアラ
FW 27 カピシャーバ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 31 清水圭介
DF 16 奥田勇斗
MF 7 上門知樹
MF 19 為田大貴
FW 34 山田寛人
FW 38 北野颯太
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
小菊昭雄
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 24 加藤聖
DF 39 渡邊泰基
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 7 エウベル
FW 14 植中朝日
FW 18 水沼宏太
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 19 實藤友紀
DF 44 吉田真那斗
MF 17 井上健太
MF 35 榊原彗悟
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
監督
ハリー・キューウェル
※15:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 毎熊晟矢
DF 6 登里享平
DF 14 舩木翔
DF 24 鳥海晃司
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
FW 9 レオ・セアラ
FW 27 カピシャーバ
FW 77 ルーカス・フェルナンデス
控え
GK 31 清水圭介
DF 16 奥田勇斗
MF 7 上門知樹
MF 19 為田大貴
FW 38 北野颯太
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
小菊昭雄
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 24 加藤聖
DF 39 渡邊泰基
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 7 エウベル
FW 14 植中朝日
FW 18 水沼宏太
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 19 實藤友紀
DF 44 吉田真那斗
MF 17 井上健太
MF 35 榊原彗悟
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
監督
ハリー・キューウェル