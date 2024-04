2024年12月8日にデビュー25周年を迎える倉木麻衣のミュージアム『倉木麻衣 25th Anniversary “2525☺︎” Museum』が、4月26日(金)より東京・東急プラザ銀座にオープンした。ファン150人が列を成して開催時間を待ち望む大盛況の開幕となった。数寄屋橋交差点側の建物外壁にはセールス400万枚の大ヒットを記録した1stアルバム『delicious way』の巨大ビジュアルが掲示され、会場に向かうエスカレーターには厳選された14枚のCDジャケット写真による装飾が施された。また、館内各所に設置されたサイネージにビジュアル付きのMuseum告知が流れているほか、館内BGMも全て倉木麻衣の楽曲が使用されているなど、東急プラザ銀座は倉木麻衣によるジャック状態となった。

■『倉木麻衣 25th Anniversary “2525☺︎” Museum』



開催期間:2024年4月26日(金)〜5月6日(月・祝)

営業時間:11:00〜21:00 ※東急プラザ銀座に準ずる

会場:東京・東急プラザ銀座 3階 ※東京都中央区銀座5-2-1

入場:無料

※最終日は18:00終了

※会場内の混雑状況により、入場を制限する場合もございます。

■スペシャルEP『forever for YOU』

2024年7月3日(水)発売

▼収録曲 ※曲順未定

「Unraveling Love 〜少しの勇気〜」

※読売テレビ・日本テレビ系アニメ『名探偵コナン』オープニングテーマ

「Y☺︎u & I」

※読売テレビ・日本テレビ系アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ

「Secret, voice of my heart」

※アニメ『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』エンディング主題歌

「FOREVER HOME」

※新昭和『ウィザースガーデン』CMソング

「Thank you for every breath」

※『脱炭素エキデン365』プロジェクト テーマソング

「タイトル未定」

※『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』テーマソング



【名探偵コナン盤 A(完全限定生産)】

VNCM-9066 4,620円(税込)

・描き下ろし『名探偵コナン』絵柄ジャケットA

・『名探偵コナン』ジャケット絵柄/背景付きアクリルスタンドA



【名探偵コナン盤 B(完全限定生産)】

VNCM-9067 4,620円(税込)

・描き下ろし『名探偵コナン』絵柄ジャケットB

・『名探偵コナン』ジャケット絵柄/背景付きアクリルスタンドB



【初回限定盤 A】VNCM-9068 3,850円(税込)

▼DVD付き

「Unraveling Love 〜少しの勇気〜」リリックビデオ

「Secret, voice of my heart」リリックビデオ



【初回限定盤 B】VNCM-9069 3,850円(税込)

▼DVD付き

LIVE MOVIE from <billboard classics MAI KURAKI premium symphonic concert 2023>

※フルオーケストラと共演した昨年のシンフォニックツアー東京公演のライブ映像から5曲収録



【通常盤(CDのみ)】VNCM-9070 2,750円(税込)



【FC&Musing盤】VNCF-9017 3,850円(税込)

・アナログレコード LP盤サイズパッケージ

・Mai Kurakiオリジナル待受画像URL・QRコード

▼CD付き

LIVE SOUND from <FC限定スペシャルイベント「Mai Kuraki Fanclub Event 2023 "WE L♡VE Y☺︎U & MAI"」>

※2023年8月に開催したFC限定イベントの貴重なライブ音源より、ファンリクエスト1位となった倉木麻衣作詞作曲「ふわふわ」を含む全5曲を収録



●共通封入特典:倉木麻衣スペシャル水族館ライブ応募券

応募者の中から抽選で計120名様(60名様×2日間)を今夏開催の<倉木麻衣スペシャルライブ in サンシャイン水族館>にご招待。夏の夜、閉館後の水族館で倉木麻衣の癒しの歌声をお楽しみいただけます。

※終演時間の都合により、18歳未満はご来場いただけません。

※日程など詳細は後日発表します。

■『U-NEXT×倉木麻衣 25th Anniversary』



※デビュー25周年記念となるU-NEXT×倉木麻衣アニバーサリー企画第一弾は、デビュー曲「Love, Day After Tomorrow」から53曲のMVを一挙配信開始。

※第二弾は、5月22日から倉木麻衣初の全国ライブツアーのライブ映像<Mai Kuraki & Experience First Live Tour 2001 ETERNAL MOMENT>を配信。

※『倉木麻衣 25th Anniversary "2525☺︎" Museum』会場で、U-NEXT新規会員登録者限定のキャンペーンを実施。 キャンペーン詳細は会場に設置されるチラシにて。

https://t.unext.jp/r/kurakimai25th

■夜間限定イベント『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』



※デビュー25周年を記念して水族館好きな倉木麻衣との夢のコラボレーションが実現。倉木麻衣プロデュースによる特設水槽が登場するほか、本イベントに向けて書き下ろしたテーマソングも館内にて放送。サンシャイン水族館の生き物たちをイメージした倉木麻衣描き下ろしイラスト入りオリジナルグッズの販売など、内容盛りだくさんでお届け。

開催場所:サンシャイン水族館 ※東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル屋上

開催期間:6月21日(金)〜8月25日(日)

開催時間:18:00〜21:00(最終入場は終了1時間前まで)

※会期中18:00までは通常展示

入場:サンシャイン水族館入場料のみ

※一部有料コンテンツあり

https://sunshinecity.jp/file/aquarium/summer_night_kurakimai/

◆倉木麻衣 25周年特設サイト

◆倉木麻衣 オフィシャルサイト

◆倉木麻衣 オフィシャルTwitter

◆倉木麻衣 オフィシャルTikTok

◆倉木麻衣 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆倉木麻衣 オフィシャルブログ

開催前日に行われたメディア向けオープニングセレモニーに、倉木麻衣と共に登場した東急プラザ銀座の江端総支配人によると、「これほどの大規模な展開は前代未聞」とのこと。それには倉木本人も驚きと感謝の表情を浮かべた。一般オープン日の4月26日は遡る24年前、3rdシングルにしてアニメ『名探偵コナン』テーマソング「Secret of my heart」が発売された日だ。これは倉木初の『名探偵コナン』タイアップソングでもある。Museum内には、デビュー翌月の2000年1月17日、倉木自身がスタッフへFAX送信した「Secret of my heart」の制作途中の歌詞をはじめ、同曲レコーディング中のスタジオで、倉木麻衣17歳当時、初めてサインを書いたというデビューシングル「Love, Day After Tomorrow」のポスターも展示されているなど、初公開の貴重なアイテムも目白押しだ。このほか、Photo Spotやアンケート型展示など内容盛りだくさんのMuseumだが、中でも目玉となるのが、倉木麻衣等身大リアルフィギュアだ。これは、2019年に開催された20周年ツアー<20th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2019“Let’s GOAL! 〜薔薇色の人生〜”>のワンシーンを切り取ってリアルフィギュア化したもの。同ツアーのセットリスト1曲目では、デビュー曲「Love, Day After Tomorrow」のミュージックビデオが再現されたが、あのステージ上の倉木麻衣が蘇るかたちだ。製作を手掛けたのは世界的な特殊メイク・クリエイティブディレクターであるAmazing JIRO。肌の質感や髪の生え際の立ち上がりなどが細部にまでこだわって制作されたリアルフィギュアは、倉木麻衣のヘアメイクアーティスト・黒田啓蔵が監修しており、倉木自身もアトリエに直接訪れて制作の様子を確認したほど力の入ったものだとのこと。衣装も、同公演で倉木自身が実際に着用していたもので、縮尺含め当時の図面を元に忠実にステージまで再現された。倉木の希望により、ライブにまつわる数々のアイテムが展示されているMuseumの中で、大きな輝きを放っているのが歴代衣装だ。近年シンフォニック公演のステージ衣装は豪華絢爛で魅力的。一方で10代頃、初期ライブ衣装の定番となっていたタンクトップの数々から8枚を厳選して展示。1stツアーなど初々しいステージを起点に回を重ねるごとに深みを増していくデザインなどが、衣装の部分からも感じ取ることができる。なお、『倉木麻衣 25th Anniversary “2525☺︎” Museum』オープン当日朝、2024年冬にデビュー25周年ライブを開催することが発表となっている。その詳細は後日発表されるとのことだ。