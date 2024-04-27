UNFAIR RULE、配信シングル「嘘」が『王様のブランチ』5月度エンディングテーマに決定
UNFAIR RULEが4月24日にリリースした最新作「嘘」が、毎週土曜日午前9時30分から放送のTBS系『王様のブランチ』5月度エンディングテーマに決定した。
＜JAPAN JAM＞＜VIVA LA ROCK＜といった大型春フェスの出演直前にリリースされた「嘘」は、ライブでも定番となっている「バーカ!」に続く1分強のショートチューン。短い楽曲の中に詰め込まれたスピード感溢れる楽曲展開と、誰もが恋愛の中で経験するような共感を生む歌詞が魅力の1曲だ。TBS系『王様のブランチ』では、5月4日(土)の放送から聴くことができる。
リリース情報
2024年4月24日(水)リリース
https://unfairrule.lnk.to/uso
ライブ・イベント情報
2024.05.04[SAT] VIVA LA ROCK 2024＠埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
2024.05.17[FRI] 一音一恩＠大阪府 LIVE SQUARE 2nd LINE
2024.05.18[SAT] CCP. presents "Cherish"＠福岡県 public space 四次元
2024.05.25[SAT] Merak＠栄Party'z
2024.05.26[SUN] メメタァLIVE TOUR 2024 「OF BY FO(U)R」＠広島県 ALMIGHTY
2024.05.29[WED] BLUE ENCOUNT「ASSEMBLE A NEW AGE -season2-」＠新潟県 CLUB REVERST
Etc..
関連リンク
◆YouTube