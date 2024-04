マウスに取り付けて形状を大幅に変化！Nitro factory-devices「nTech Fit for Finalmouse S size」

Nitro factory-devicesは、2024年4月26日より、マウスに取り付けて形状を大幅に変化させることでより高い操作感が実現できる「nTech Fit for Finalmouse S size」シリーズを販売開始します。

Nitro factory-devices「nTech Fit for Finalmouse S size」

「nTech Fit VG-a1 fms」価格:2,530円(税込)

「nTech Fit H2-un fms」価格:3,300円(税込)

「nTech Fit spacer for VG-a1 fms」価格:2,310円(税込)

Finalmouse S size

<製品の概要>

「nTech Fit for Finalmouse S size」シリーズは、ゲーミングマウスのアフターパーツnTech FitシリーズのFinalmouse向けラインナップ。

既にG PRO X用に4種類リリースされていたビクトリー持ち専用アタッチメントであるVG-a1と、マウス後部を高くするためのH2-unに加え、新作としてVG-a1の位置や角度を微調整するnTech Fit Spacer for VG-a1 fmsも同時にリリースされます。

重さ3g前後で、マウスに取り付けても大幅な重量増加や重心位置の変化は少ないです。

<nTech Fit開発の背景>

新作のゲーミングマウスは、形状を維持したまま、スペックのみアップデートしてリリースされることが多く、「新しい形状を探求する」という試みはされていないのが現状。

nTech Fitは、マウスに取り付けることで形状を大幅に変化させるというマウスカスタマイズの新しい可能性を提供しており、自然なフォームでマウスを動かすことができるため余計な力みを抑制する、人間の手の構造に適した形状を実現する一つの方法として開発を進めます。

