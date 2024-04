兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」は、2024年5月25日(土)〜26日(日)の2日間限定で「スペシャルサンセットクルーズ」を開催します。

夕日が綺麗なこの季節、普段とは違った表情を見せる鳴門海峡を堪能する特別なクルーズで五感を解放する至福のひとときを過ごせます。

うずしおクルーズ「スペシャルサンセットクルーズ」

イベント名:スペシャルサンセットクルーズ

内容 :鳴門海峡で夕日と渦潮、プロの演奏家による生演奏を楽しむクルージング。

開催期間 :2024年5月25日(土)〜26日(日)

受付開始/17:30 出航時間/18:30 所要時間/約60分

開催場所 :兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

定員 :100名

イベント掲載ページ:

https://www.uzu-shio.com/event/11600

「日本の夕陽百選」のひとつ、瀬戸内の海一面を包むかのような夕日は、無心で見とれてしまうほどの絶景です。

鳴門海峡から望む雄大な夕日と世界最大級の渦潮、さらにプロの演奏家による生演奏は、「この場所だからこそできる過ごし方」で多くの人たちに楽しんでもらい、「日常をリセットし心と体を解き放つ時間」を届けたい、そんな想いから企画しました。

■料金

自由席 :中学生以上 5,000円、小学生 2,000円、幼児 無料

サービス:ウェルカムドリンク、玉ねぎスープ、淡路牛のハンバーグサンド

VIP席 :中学生以上 12,500円(14名様限定)

サービス:華やかな貴賓室で淡路島の食材をいかした洋食料理と

淡路島産のお酒やソフトドリンクなどで贅沢なひとときを

楽しめます。

船長挨拶、普段は入れない操舵室の見学、専任スタッフがアテンドし

船旅がより一層有意義なものになるようサポートします。

料理協力:Kitchen Yocchi 公式HP

https://r.goope.jp/kitchenyocchi/

■ポイント

1. 「日本の夕陽百選」に選ばれている瀬戸内海に沈む夕日

瀬戸内海に落ちる、神々しい“黄金色”の夕焼け。

「鳴門海峡から望む夕日」は、眺めるだけでは語りきれない、忘れられない感動と気持ち満ち足りる癒しの時をもたらす、“心まで染める体験”そのものとして、多くの人々に愛されています。

2. プロの演奏家による生演奏

PASONAグループの「音楽島-MusicIsland-」メンバーがバイオリンとピアノの生演奏を披露。

音楽に心も体も身をゆだねることで自分だけの感性に出会う体験を楽しめます。

3. 世界最大級の渦潮

昼間の姿とは違い、夕日に染められ幻想的な光に包まれた渦潮は言葉では表せない美しさです。

「音楽島-MusicIsland-」の生演奏

■申込方法

WEB予約優先(クレジットカードによる事前決済)

・予約締切日(自由席:前日、VIP席:3日前)自由席は空席があれば当日参加も可能です。

・チラシ内の二次元バーコードを読み取り申込みください。

公式HP:

https://www.uzu-shio.com/

2024年淡路島うずしおクルーズの特別便

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5月25日〜5月26日の2日間限定!うずしおクルーズ「スペシャルサンセットクルーズ」 appeared first on Dtimes.