西武渋谷店「CHOOSEBASE SHIBUYA」に出店！インテリアライフスタイルブランド『FeVita』

アイシン高丘は、鋳鉄の魅力を現代の暮らしに提案するライフスタイルブランド「FeVita」を2024年4月1日(月)より、西武渋谷店「CHOOSEBASE SHIBUYA」に期間限定で出店を開始しました。

インテリアライフスタイルブランド『FeVita』西武渋谷店「CHOOSEBASE SHIBUYA」出店

販売期間:2024年4月1日(月)〜9月30日(月)

今回の期間限定ショップでは、鉄の表情や質感、色、些細なディティールにこだわったFeVitaのシリーズから小物入れ「SESEKI」のSサイズを販売します。

また、今回の出店に合わせて、CHOOSEBASE SHIBUYAのオンラインショップでも販売します。

この機会にぜひ、鋳鉄の新たな可能性と豊かな暮らしを「つなぐ」FeVitaの魅力を感じてください。

FeVitaブランドサイト:

https://www.fevita.jp/

FeVita 公式Instagram:

https://instagram.com/fevita_official?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

●CHOOSEBASE SHIBUYA 店舗概要

店舗名 :CHOOSEBASE SHIBUYA

出店場所:西武渋谷店 パーキング館1階

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1

営業時間:11:00〜21:00 ※営業時間、定休日はCHOOSEBASE SHIBUYAに準じます

出店期間:2024年4月1日(月)〜9月30日(月)

●販売商品について

<SESEKI_Sサイズ>

SESEKIは、暮らしにささやかな変化をつくる、シンプルでスタイリッシュなデザインのマルチポットです。

半球状の底部が内容物の大きさや重さ、入れ方、位置などで毎回違う揺れや傾きを生みだし、様々な表情をみせてくれます。

鋳鉄の重みを生かすことで起き上がりこぼしのような動きをするため、お気に入りのペンを1本増やしたり、モノの入れ方を変えるだけでも傾きが変わります。

また、花瓶として使用する場合、植物の成長によっても傾きが変化し、新たな表情を生み出します。

今回のショップでは、SESEKIのSサイズを用意されました。

カラーはプレーンと青グラデーションの2色から選べます。

【販売価格:プレーン 25,300円(税込)、青グラデーション 31,900円(税込)】

ペン立てとしての使用例

FeVita オンラインショップはこちらから

〜CHOOSEBASE SHIBUYAのオンラインストアにリンクします

SESEKI Ssize|FeVita( フェビータ)

半球状の底部が内容物で毎回違う揺れ方を生み出し様々な表情を見せてくれる小物入れ

