住まいを守るレジリエンス機能充実！三協立山・三協アルミ社「ファノーバ2」

三協立山・三協アルミ社は、主力玄関ドア「ファノーバ」(2016年5月発売)をモデルチェンジし、住まいを守るレジリエンス機能と上質な心地良さを兼ね備えた玄関ドア「ファノーバ2」を発売します。

三協立山・三協アルミ社「ファノーバ2」

例年、全国で豪雨や洪水による水害が発生しており、近年では、市街地や住宅地に降った雨の排水が間に合わないことで発生する内水氾濫が問題になっています。

「ファノーバ2」は、暴風雨や台風から住まいを守るレジリエンス機能を追求。

床上浸水を想定した玄関ドア下端から200mmにおいて、業界初の浸水防止性能Ws-1等級相当を確保しています。

また、「スロー&スマート」をコンセプトに、上質な素材感とフォルムの美しさを追求したデザインや、彩度を抑えた優しい印象のカラーをラインアップ。

自然体で心豊かに過ごせる暮らしを提案してもらえます。

さらに、利便性を高めた新エントリーキーシステムを設定。

キー設定したスマートフォンを携帯していれば、ドアに近づくだけで鍵が開くノータッチ解錠が可能となりました。

併せて、防火地域や準防火地域でも対応可能な防火ドア「ファノーバ2」も発売します。

玄関ドア「ファノーバ2」

枠種 :片開きドア

デザイン:J21(シルヴィクリアガラス)

カラー :セージアッシュグリーン

ハンドル:eハンドル〔ACタイプ(電気式)〕61型

(ブラック)

サイズ :幅922mm×高さ2330mm

断熱性能:K2仕様

価格 :561,500円

※価格には、消費税・搬入費・組立費・取付費等は含みません。

【今回のポイント】

1. 暴風雨や台風から住まいを守るレジリエンス機能

・建物内部への浸水被害を抑制

2. 上質な心地良さを演出するデザインとカラー

・ディテールにこだわったデザイン

・優しい表情のグレイッシュカラーや木肌感を再現した浮造り調カラー

3. 利便性を高めた新エントリーキーシステム

・ノータッチでスマートに解錠可能なエントリーキーシステム

4. 省エネ住宅に求められる断熱等性能等級5以上に対応

・熱貫流率2.3W/m2・K以下の高断熱性能

商品名

<商品コンセプト>

コンセプト

【特長】

1. 暴風雨や台風から住まいを守るレジリエンス機能

一般的な土のうより高いレベルとなる、業界初の浸水防止性能Ws-1等級相当※1を確保。

柔らかくドアに密着するタイト材が、大雨や河川の氾濫に伴う建物内部への浸水被害を抑制します。

また、急激なドアの開きによる衝突を防止するバックチェック機能付ドアクローザや、最大瞬間風速51m/秒に耐える耐風圧性能S-3等級など、住まいを守るレジリエンス機能を追求しました。

浸水防止性能

※1. 止水高さ:玄関ドア下端から200mm。

性能値は、同社実験値であり、保証値ではありません。

ドア枠とドア本体からの漏水量データです。

枠種は、片開きドアに限ります。

ドアデザインK16、W11、W12、W13、W14、W15、W16は対象外です。

バックチェック機能付ドアクローザ

2. 上質な心地良さを演出するデザインとカラー

◆ディテールにこだわったデザイン

やわらかな曲線が自然を感じる「リラックスカーブ」や「クラシックリブモール」など、新たに22デザインを加え、バリエーションを刷新。

採風デザインは採風機構を見直し、標準仕様(非採風)と同意匠としました。

お好みのスタイルに合わせて全69デザインから選べます。

また、防火ドア「ファノーバ2」は上部採光やロングバーなどデザイン数を大幅に増やし、全51デザインで展開します。

<デザイン(一例)>

デザイン一例

左からS13 J16 J21 R14 L15 W15(採風)

リラックスカーブ

S13・S14・K13・W12・W13・W14

やわらかさと親しみやすさを感じるリラックスカーブデザイン

クラシックリブモール

S26・P17・L14・L15

美しい陰影を生み出すクラシックリブモールデザイン

カスタムガラス

J12・J20・J21

表情豊かに個性を発揮するカスタムガラスデザイン(かすみガラス・チェッカーガラス・シルヴィクリアガラスの3種類から選べます)

チェッカーガラス

シルヴィクリアガラス

※非防火仕様のみ

◆優しい表情のグレイッシュカラーや木肌感を再現した浮造り調カラー

新たに、落ち着きとカジュアルを織り交ぜたグレイッシュカラーをラインアップし、木肌の凹凸を感じる浮造り調カラーにワイルドオークを追加。

全20色からお選びいただけるようになりました。

<グレイッシュカラー>

グレイッシュカラー

スカイアッシュブルー (画像上)

落ち着いた雰囲気にカジュアルな印象がクロスする、北欧インテリアをイメージしたグレイッシュなブルー。

ヘーゼルアッシュ (画像中央)

ヨーロッパ家具で見られるような、彩度を抑えたライト系のベージュカラー。

セージアッシュグリーン (画像下)

ナチュラルな印象を添えるグリーンカラーで清潔感があり美しいアッシュ材。

<浮造り調カラー>

浮造り調カラー

シナモンエルム (画像上)

和洋どちらにも合わせやすく優しい印象の木目。

ワイルドオーク (画像上から2番目)

節や割れ、白太や虎斑などオークの特長が詰まった、生き生きとした木目。

スモークナット (画像上から3番目)

高級家具や内装材の代名詞ともいえるウォールナット材。

ビターグレイン (画像下)

スタイリッシュなチャコールグレイ色に深いエンボスを施した重厚感が魅力。

3. 利便性を高めた新エントリーキーシステム

戸建て用玄関ドアは利便性の良さから電気錠、電池錠を採用されるケースが増加しています。

また、デジタル社会においてスマートフォンを活用する生活が定着しています。

今回、「ファノーバ2」の発売に合わせて、よりスマートに解錠可能なエントリーキーシステム「e・エントリー2」にモデルチェンジ。

電気式・電池式ともに、キー設定したスマートフォンを携帯していれば、ドアに近づくだけで鍵が開くノータッチ解錠が可能となりました。

その他にも、タッチ操作やボタン操作などシーンや使う人に合わせて施解錠方法が選べます。

e・エントリー2

4. 省エネ住宅に求められる断熱等性能等級5以上に対応

カーボンニュートラル社会の実現に向け、2025年度より全ての新築住宅に「省エネ基準」への適合が義務付けられました。

さらに2030年度以降新築される住宅は、「ZEH水準」の省エネ性能が確保されることを目指すとされ、今後、省エネ基準の段階的な引き上げが予定されています。

「ファノーバ2」は、全デザインで熱貫流率2.3W/m2・K以下※2を実現。

ZEH水準相当の高いレベルの断熱性能(断熱等性能等級5以上)※3を確保しています。

※2. 片開きドア、K2仕様の場合(J23にはK2仕様の設定はありません)。

※3. 国土交通省が制定する住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に規定された省エネ性能を表す等級。

【仕様】

●玄関ドア「ファノーバ2」

枠種※4 :片開きドア、親子ドア、袖FIX片開きドア、

両袖FIX片開きドア、両開きドア

デザイン :全69デザイン

◇スリット採光:21デザイン

◇小窓採光 :6デザイン

◇上部採光 :16デザイン

◇プレーン :9デザイン

◇アールドア :4デザイン

◇ロングバー :5デザイン

◇採風ドア :8デザイン

カラー※4 :20色

錠仕様 :e・エントリー2:ACタイプ(電気式)、DCタイプ(電池式)

手動錠

ハンドル :eハンドル〔ACタイプ(電気式)〕[61型]

eハンドル〔DCタイプ(電池式)〕[71型]

アーチタイプ[1型]、洋風タイプ[5型]、

ソリッドタイプ[6型]、ロングバータイプ[7型]丸型、

ロングバータイプ[8型]角型 ※ロングバーデザイン専用

サイズ(枠寸法):片開きドア:幅922mm×高さ2330mm

参考価格※5 :355,000〜545,000円

(片開きドア、K2仕様、手動錠の場合)

基本性能 :耐風圧性 S-3等級 ※両開きドアの場合、S-1等級

気密性 A-4等級

水密性 W-2等級

耐水性 Ws-1等級相当※6

●防火ドア「ファノーバ2」

枠種※4 :片開きドア、親子ドア

デザイン :全51デザイン

◇スリット採光:17デザイン

◇小窓採光 :2デザイン

◇上部採光 :11デザイン

◇プレーン :9デザイン

◇アールドア :2デザイン

◇ロングバー :4デザイン

◇採風ドア :6デザイン

カラー※4 :20色

錠仕様 :e・エントリー2:ACタイプ(電気式)、DCタイプ(電池式)

手動錠

ハンドル :eハンドル〔ACタイプ(電気式)〕[61型]

eハンドル〔DCタイプ(電池式)〕[71型]

アーチタイプ[1型]、洋風タイプ[5型]、

ソリッドタイプ[6型]、ロングバータイプ[7型]丸型、

ロングバータイプ[8型]角型 ※ロングバーデザイン専用

サイズ(枠寸法):片開きドア:幅922mm×高さ2330mm

参考価格※5 :525,000〜830,000円

(片開きドア、K2仕様、手動錠の場合)

基本性能 :耐風圧性 S-3等級 ※両開きドアの場合、S-1等級

気密性 A-4等級

水密性 W-2等級

耐水性 Ws-1等級相当※6

※4. デザインによって設定は異なります。

※5. 価格には、消費税・搬入費・組立費・取付費等は含みません。

※6. 止水高さ:玄関ドア下端から200mm。

性能値は、同社実験値であり、保証値ではありません。

ドア枠とドア本体からの漏水量データです。

枠種は、片開きドアに限ります。

ドアデザインK16、W11、W12、W13、W14、W15、W16は対象外です。

【発売日】2024年4月1日

施工例1

デザイン:K13

カラー :ヘーゼルアッシュ

施工例2

デザイン:J20

カラー :スカイアッシュブルー

