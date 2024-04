ネコのひげパワーを解き放ち、クリーチャーから故郷を守り抜け！GSE『Cats on Duty』

GSEは、インディーゲーム開発会社Prikol Teamが開発した、リアルタイムストラテジー、タワーディフェンス、マッチ3のジャンルを組み合わせた愉快なアクションゲーム『Cats on Duty』を、2024年内にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5で発売予定であることを発表しました。

GSE『Cats on Duty』

タイトル : Cats on Duty

対応機種 : Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4

発売日 : 2024年内

価格 : 未定

ジャンル : タワーディフェンス系RTS

プレイ人数 : 1人

表示対応言語: 日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/

ポルトガル語(ブラジル)/ポーランド語/ロシア語

発売元 : Game Source Entertainment

開発元 : Prikol Team

CERO : 審査予定

(C)2024 ESDigital Games Ltd. All rights reserved. Licensed to and Published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

日本語オフィシャルゲームプレイトレイラー

本作は、リアルタイムストラテジー、タワーディフェンス、マッチ3のジャンルを組み合わせた愉快なアクションゲームです。

このゲームは、ネズミとの争いや毛糸玉で鍛えたベテランネコたちが、邪悪な勢力から故郷(とトイレ)を守るために戦う、一度遊べば病みつきになるゲームです!多種多様なネコを使いこなし、50種類もの非道なクリーチャーに立ち向かいましょう。

【ヒゲのパワーを解き放ち、ゾンビたちを冥界の底へと追い返せ!】

■タクティカルタワーディフェンス

強烈な武器を格納した武器庫を駆使して領土を守ろう。

遠距離から射撃できる強力なライフルから、どんなトリマーのハサミよりも鋭い刃を持ち、死をもたらす忍者まで、ネコの戦士を戦略的に配置して戦場で勝利を手にしよう。

画像2

■マッチ3の大混乱

これはただのタワーディフェンスではない。

中毒的なマッチ3の要素でひと工夫こらされたタワーディフェンスだ!リソースフィールドでジェムを繋げて通貨を受け取り、キャットタワーを購入しよう。

バトルフィールドでネコを入れ替えて組み合わせると、レベルの高いタワーを作り上げて強力な攻撃を放つことができる。

『プラント vs. ゾンビ』や『タワースワップ』にインスパイアされた『Cats on Duty』は、このジャンルの長所を最大限に取り入れ、マッチ3の要素を追加して、さらに魅力を増したゲームプレイを楽しむことができる。

画像3

■ネコの力を発揮

ネコの戦士たちがユニークな個性を発揮し、特殊能力を解き放つ中、壮大な戦いや遊び心のあるおふざけ、かわいい鳴き声がプレイヤーを待ち受けている。

大胆さと戦略性が合わさったバトルを最初から最後まで楽しめること間違いなし。

画像4

画像5

