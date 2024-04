次世代モデルハウスオープン！山万「ユーカリが丘 ミライアガーデンヒルズ Premium One」

千葉県佐倉市においてユーカリが丘の開発を手掛ける山万は、4月27日(土)より、カーボンニュートラル社会の実現に向けたV2H(Vehicle to home)蓄電システムを搭載した次世代モデルハウスをオープンします。

山万「ユーカリが丘 ミライアガーデンヒルズ Premium One」

山万は1971年よりユーカリが丘の街づくりに着手し、「千年優都ユーカリが丘」を開発テーマに掲げ、いつまでも住み続けられる街を実現するために成長管理型の街づくりに取り組んできました。

1979年から住宅分譲を開始し、これまで様々なコンセプトを持つ分譲住宅街区を作ってきました。

これまで環境に配慮した街づくりを行っており、2007年には環境省から地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞しました。

さらに、ユーカリが丘タウン内の警備車輛にEVを導入。

2022年には「ちばSDGsパートナー」にも登録するなど積極的に環境に配慮した街づくりに取り組んできています。

現在はアフターコロナの中で、住まいに求められる水準が変化しより質の高いライフスタイルを求めるお客様が増えてきています。

そのニーズに応えるため山万は最上級の住宅商品として「THE PREMIUM ONE」シリーズを提供してきました。

この「THE PREMIUM ONE」シリーズに最新の「V2H蓄電システム」を搭載した分譲住宅商品「ユーカリが丘 ミライアガーデンヒルズ Premium One」が登場します。

○山万の次世代住宅プロジェクト「ユーカリが丘 ミライアガーデンヒルズ Premium One」

「ユーカリが丘 ミライアガーデンヒルズ Premium One」は高品質な住宅だけではなく山万が目指すいつまでも住み続けられる街づくりを通して「2050年のカーボンニュートラル社会」の実現に向け環境に配慮した住宅です。

住宅設備には家とEVを双方向でつなぐHOME IoT「AiSEG2」を活用したパナソニックV2H蓄電システム、住宅エネルギー使用の3割を占める給湯器には省エネ性が高いリンナイ「ハイブリッド給湯器ECO ONE」、さらに「太陽光パネル6kw」を標準搭載。

また、2×6工法により高性能グラスウールを採用、かつYKK AP高性能トリプルガラス樹脂窓「APW430」を一部搭載し「断熱等性能等級6」を実現。

日産EV購入特典付セット販売を行います。

4月27日(土)からモデルハウスを公開予定となっています。

山万が目指す住まいの脱炭素、CO2削減に貢献し「創エネ・蓄エネ・省エネ」を実現した住宅を提供する次世代住宅プロジェクトです。

▲連棟イメージパース(正面)

▲IoTイメージ

▲V2H蓄電システムイメージ

○山万×千葉銀行!「ユーカリが丘 ミライアガーデンヒルズ Premiun One」 V2H特別プラン

山万×千葉銀行

千葉銀行は、ユーカリが丘 ミライアガーデンヒルズ Premium One専用に、住宅ローン「ユーカリが丘 ミライアガーデンヒルズ Premium One V2H特別プラン」を提供します。

本プランは、環境配慮型住宅の普及とお客さまの購入支援を目的に、V2Hシステムに対応する自動車購入資金についても住宅ローンに組み込むもので、千葉銀行において初めての取組みとなります。

○次世代モデルハウスグランドオープンイベントの概要

開催イベント: V2H蓄電システム実演会開催

期間 : 4月27日(土)・4月28日(日)・4月29日(月・祝)

概要 : 期間中、来場いただいたお客様には実演会のご参加

もしくはモデルハウスご見学で

キッチンカーお食事券をプレゼントします。

来場予約 : ユーカリが丘街ギャラリーの予約フォーム(下記)または電話にて受付

https://realestate.yukarigaoka.jp/contents/code/miraia_reserve2?re=1584229291

電話番号 : 0120-318-154

【ユーカリが丘 ミライアガーデンヒルズ Premium Oneパートナー企業】

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社

株式会社千葉銀行

千葉日産自動車株式会社

YKK AP株式会社

リンナイ株式会社

【ユーカリが丘 ミライアガーデンヒルズ Premium One概要】

所在地 : 〒285-0850 佐倉市西ユーカリが丘6-11-1,2,7,8

営業時間: 10:00〜17:00

定休日 : 火・水曜日(祝日除く)

敷地面積: 175.76m2(53.16坪)〜195.56m2(59.15坪)

建築面積: 127.56m2(38.58坪)〜145.24m2(43.93坪)

階数 : 2階建て

詳細 :

https://realestate.yukarigaoka.jp/gatefront/the-premium-one/

