Flor de Canaアンバサダー「ミッチ」来日！フロール・デ・カーニャ サスティナブル カクテル チャレンジ2024 日本大会説明会

ニカラグア産のプレミアム ラム酒「Flor de Cana <フロール・デ・カーニャ>」の輸入総代理店、アイデイ商事は、2024年5月14日(火):東京、5月22日(水):大阪にて「フロール・デ・カーニャ サスティナブル カクテル チャレンジ2024 日本大会説明会」を開催します。

当日はFlor de Canaのアンバサダーである「ミッチ」ことミッチェル・J・タウンゼントが来日し、大会のエントリー方法やレギュレーション、ブランドの案内をします。

また、東京会場では昨年、日本大会を制し、アジア大会ではTOP3入賞、世界大会へと歩を進めた安里 勇哉 氏(Bar Prima)を迎え、コンペティションを勝ち抜く為のポイントを語っていただきます。

説明会は事前申し込み制です。

[SCC説明会詳細・申込ページ]

【Flor de Cana Sustainable Cocktail Challenge 2024 とは】

40以上の国と地域が参加し、各国の代表を選出、世界6つの地域代表3名を選出し、世界チャンピオンを決める壮大なカクテルコンテスト「フロール・デ・カーニャ サスティナブルカクテル チャレンジ」が2024年も開催されます。

フェアトレード認証、カーボンニュートラル認証の食材、食品廃棄物を再利用するなど、世界中の才能あるバーテンダーにサスティナビリティというインスピレーションを伝え、より良い未来に焦点を当てた先進的なカクテルで競い合う、新しい世界を体験できるコンペティション。

日本大会優勝者には、アジア大会への出場の権利、賞金が授与されます。

アジア大会TOP3に選ばれると世界大会出場の権利が得られ、世界チャンピオンには賞金10,000USドルや海外でのゲストバーテンディングの機会などが与えられます。

[Sustainable Cocktail Challenge 詳細ページ]

フロール・デ・カーニャ サスティナブル・カクテルチャレンジ2024

SCC2023世界大会の様子

【Flor de Cana Sustainable Cocktail Challenge 2024 説明会 開催概要】

<東京>

会場 :BAR FIVE Arrows 東京都新宿区西新宿1-13-1 今佐ビル6F

開催日時:2024年5月14日(火) 14:00〜16:00(受付開始13:45〜)

参加費 :無料

定員 :20名

<大阪>

会場 :BAR Inc 大阪市中央区南船場3-10-19 B1F

開催日時:2024年5月22日(水) 15:00〜16:30(受付開始14:45〜)

参加費 :無料

定員 :20名

[お申し込み方法]

1.

scc@flordecana.jp

左のメールアドレスに下記内容をご記載の上、メールをお送りください。

■メールタイトル:「SCCインフォセッション参加申し込み」

■本文:お名前、店名、連絡先(メールアドレス・電話番号)、参加希望会場

2. お申し込み時にご登録いただいたメールアドレスに受付完了メールをお送りします。

[参加申込締切]

東京会場:5月10日(金)

大阪会場:5月17日(金)

各会場定員に達し次第受付終了

【Flor de Cana Sustainable Cocktail Challenge 2024 説明会 登壇者】

ミッチェル・J・タウンゼント/安里 勇哉 氏

ミッチェル・J・タウンゼント (写真左)

ホスピタリティ業界で15 年以上の経験を持ち、カクテルと日本料理に情熱を注ぐオーストラリア出身のバーテンダー”ミッチ”こと「ミッチェル・J・タウンゼント」。

若くしてシェフとしてのキャリアをスタートさせ、 19 歳でカクテル業界に移り、ラム、ジン、ウイスキーを専門とする様々なバーで経験を積む。

2014年、2015年「ワールドクラス」オーストラリア大会でtop25に入るなど、数多くのカクテルコンテストへも出場している。

現在、フロール・デ・カーニャのサスティナブルな取り組みと伝統を広めるために、オーストラリア、ニュージーランド、日本のアンバサダーとして活躍中。

安里 勇哉 氏 (写真右)

Bar Prima 店主。

神奈川県横浜市出身。

バーテンダーとしての活動を軸に、ダンサー、音楽家としての顔も持ち、様々な大会で入賞。

Flor de Cana Sustainable Cocktail Challenge 2023では日本一位に輝き日本代表としてアジア大会、世界大会に進出。

飲食店と作家やアーティストを繋ぎ『他業種×飲食』を通じ、様々な文化を発信し次世代に残す取り組みも積極的に行っている。

〜グラスから少し彩がはみ出る一杯〜 をコンセプトに日々活動中。

東京説明会にのみ登壇。

【Flor de Cana SUSTAINABLE GUEST BARTENDING】

来日するフロール・デ・カーニャ アンバサダー「ミッチ」のゲストバーテンディングを東京・大阪で開催。

今回のイベントでは、1890年にニカラグアにて創業されて以来、サスティナブルな製法にこだわり、バーボン樽で自然熟成、砂糖不使用、サトウキビ本来の甘みと樽香のバランスが素晴らしく世界的に評価されるベストセラープレミアムラム「フロール・デ・カーニャ」を使用したオリジナルカクテルを提供。

このイベントでしか味わえないスペシャルカクテルで特別な夜を楽しめます。

【ゲスト バーテンディング スケジュール】

<Tokyo>

◇Tokyo International BarShow 2024

BARTENDING “Mitch”

5月11日(土) 12日(日) 11:00-18:30

〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61

東京ドームシティ・プリズムホール

◇Bar Prima

Mitch×安里 勇哉 氏

5月15日(水) 17:00-18:30/19:00-23:00

〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町2丁目 102

トーカン横浜パークサイド

◇INC cocktails

SUSTAINABLE GUEST BARTENDING “Mitch”

5月17日(金) 20:00-23:30

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目5-6 B1F

◇COHIBA ATMOSPHERE TOKYO

RUM&CIGARS EXPERIENCE

5月18日(土) 19:00-23:00

〒106-0031 東京都港区西麻布1丁目14-1 井門西麻布ビル 1F

◇Bar 霞町 嵐

Mitch×山内 良太 氏×安里 勇哉 氏

5月19日(日) 18:00-21:30

〒106-0031 東京都港区西麻布3丁目23番地14 内田邸 B1

<Osaka>

◇BAR Inc

Mitch×西郷 賢一 氏

5月24日(金) 20:00-23:00

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目10-19

銀泉心斎橋ビル B1F

◇W Osaka

Mitch×西原 直輝 氏

5月25日 (土) 20:00-23:00

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4丁目1-3

◇XEX WEST

Mitch×清水 海輝 氏

5月26日(日) 19:00-22:00

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目2-22 ハービスエント 7F

