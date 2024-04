Cafe & Dining ZelkovAで提供！ピーターラビット(TM) アフタヌーンティー〜in Flower Garden〜

ピーターラビット(TM)の世界観を再現したアフタヌーンティーがCafe & Dining ZelkovA(ザ ストリングス 表参道1階)にて、期間限定で提供されます。

ピーターラビット(TM) アフタヌーンティー〜in Flower Garden〜

ザ ストリングス 表参道1階に位置するCafe & Dining ZelkovA(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)」では、世界中で愛されているピーターラビットとのコラボレーションによる、ピーターラビットの物語と彩り豊かな自然をモチーフにしたアフタヌーンティーを2024年5月9日(木)〜7月23日(火)まで提供します。

絵本『ピーターラビットのおはなし』シリーズに登場するキャラクターや物語からインスパイアされ、フルーツや野菜をふんだんに使用したメニューがラインナップ。

絵本の中から飛び出してきたピーターたちと一緒にいるような世界観を楽しめます。

ピーターラビット(TM) アフタヌーンティーメニュー

アフタヌーンティースタンドには、ピーターがプリントされた愛らしいマカロンや、ベンジャミンのピスタチオムースなどキャラクターをかたどったメニューや、ピーターの妹たちが摘んだベリーをたっぷりのせたタルト、マグレガーさんの畑でとれた野菜のバーニャカウダ、ねんねこロールなど物語のワンシーンから着想を得た目にも楽しいメニューが勢ぞろい。

ピーターラビット(TM) スペシャルコース

料理を中心に食べたい方には、ピーターラビットの物語をイメージした、シェフの遊び心あふれる『ピーターラビット(TM)スペシャルコース』をランチとディナーで用意。

ピーターラビット(TM)オリジナルブレンドギフトティー

テイクアウトピーターラビット(TM)アフタヌーンティー

さらに、ピーターラビット(TM)×ザ ストリングス 表参道のオリジナルブレンドギフトティーも登場。

花やフルーツをテーマに作成したオリジナルのフルーツフレーバードティーを、メニューとともに提供します。

また、ご自宅でも楽しめるよう愛らしい紅茶缶に入れ、テイクアウトとプラン限定で販売します。

スペシャルデコレーションシート(テラス6席限定)

ピーターラビットの世界を色とりどりの花やフルーツで表現したテラス席では、ピーターと仲間たちがお出迎え!デコレーションテーブルや、ソファ席など6席限定でフォトジェニックなスペシャルシートを用意しました。

絵本から飛び出してきたピーターたちが彩るイマーシブな世界を体験ください。

スペシャリテ ピーターラビットのアップルパイガーデン

オプションドリンク

オプションメニューも用意しています。

オリジナルランチョンマット

オリジナルコースター

また、お一人様につき、1枚のオリジナルランチョンマットを用意しています。

(3色よりランダム、カラーはお選びいただけません。

)スペシャルドリンクを注文のお客様にはオリジナルコースターを用意しています。

【提供期間】

2024年5月9日(木)〜7月23日(火)

【提供場所】

Cafe & Dining ZelkovA(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)/ザ ストリングス 表参道1F

【提供時間】

アフタヌーンティー 11:30〜20:00(L.O. 18:00)

ミニアフタヌーンティー付コース 11:30〜22:00

(ランチタイムL.O. 15:00、ディナータイムL.O. 20:00)

テイクアウトアフタヌーンティー 12:00〜20:00

【料金】

アフタヌーンティー 6,000円

ドリンクセット 7,200円(アフタヌーンティー+スペシャルドリンク1種類)

スペシャルデザートセット 8,000円(アフタヌーンティー+スペシャリテ)

スペシャルコンボ 8,800円(アフタヌーンティー+スペシャルドリンク1種類+スペシャリテ)

スペシャルコンボオリジナルブレンドギフトティー付き 10,800円

(アフタヌーンティー+スペシャルドリンク1種類+スペシャリテ+オリジナルブレンドギフトティー)

ピーターラビットスペシャルコース 6,800円

テイクアウトピーターラビットアフタヌーンティー 10,000円(※1セット2名様分)

テイクアウトピーターラビットアフタヌーンティー 12,000円(※1セット2名様分、オリジナルブレンドギフトティー1缶)

ピーターラビットのカフェラテ/キャロットカクテル(アルコール) 各1,380円

エルダーフラワーボタニカルトニック(ノンアルコール) 1,600円

スペシャリテアップルパイガーデン 2,200円(※当日オプションは1日20食限定、事前予約の場合は数量限定なし)

ピーターラビット(TM) オリジナルブレンドギフトティー 2,000円(※テイクアウト・プラン限定)

※税金・サービス料15%込、テイクアウトはサービス料なし

【回遊キャンペーン実施】

ザ ストリングス 表参道と白金迎賓館 アートグレイスクラブの2店舗でピーターラビット(TM) アフタヌーンティーをお楽しみいただいた方全員に、オリジナルキーホルダーをプレゼント!

※1店舗目でお渡しした“メニュー表”を2店舗目のオーダーの際にご提示ください

