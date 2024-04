白金迎賓館 アートグレイスクラブで提供！ピーターラビット(TM) アフタヌーンティー〜in Classic Garden〜

ピーターラビット(TM)の世界観を再現したアフタヌーンティーが、白金迎賓館 アートグレイスクラブにて期間限定で提供されます。

ピーターラビット(TM) アフタヌーンティー〜in Classic Garden〜

結婚式場「白金迎賓館 アートグレイスクラブ」では、2024年5月〜8月の特定日に、普段は結婚式以外で入ることのできない披露宴会場を一般開放し、世界中で愛されている絵本『ピーターラビットのおはなし』シリーズに登場するキャラクターや物語から着想を得たコラボレーションスイーツや料理を提供する『ピーターラビット(TM) アフタヌーンティー〜in Classic Garden〜』を販売します。

アフタヌーンティーイメージ

スタンド上段イメージ

スタンド中段イメージ

スタンド下段イメージ

スイーツは、ピーターラビットの象徴的なブルージャケットをイメージしたアールグレイが香るチョコレートムースや、グリオットチェリーとイチゴのソースなどを5層に重ねたイギリス伝統菓子のトライフル、愛らしいうさぎの後ろ姿のライチムース、さっぱりと仕上げたオレンジとにんじんのガトーオペラ、ピーターの妹たちが摘んだベリーをたっぷりのせたバスケットタルト、うさぎに見立てたフィナンシェ、ピーターのスタンプクッキーの7種を提供。

セイボリーイメージ

特製セイボリーには、イギリスの定番料理のエッグヴェネディクトやフィッシュ&チップス、ビーツとカブのポタージュスープなど4種を堪能できます。

スペシャリティイメージ

また、ピスタチオのタルトにラズベリーのガナッシュとラズベリージャムを重ね、タルトの上のベリーをめがけてピーターラビットが駆け巡るようなデコレーションに仕上げたスペシャルデザートや、ランチとしても利用いただけるお食事も用意されています。

緑溢れるガーデンを眺めながら、お花で彩られた上質な空間で、まるでピーターラビットの絵本の世界に入り込んだような非日常体験を限定アフタヌーンティーとともに楽しめます。

【提供期間】要予約

・2024年5月15日(水)・16日(木)・17日(金)・18日(土)・19日(日)・24日(金)・30日(木)・31日(金)

・2024年6月6日(木)・7日(金)・9日(日)・12日(水)・13日(木)・14日(金)・15日(土)・16日(日)・19日(水)・20日(木)・21日(金)・23日(日)・27日(木)・28日(金)

・2024年7月3日(水)・4日(木)・5日(金)・6日(土)・7日(日)・11日(木)・12日(金)・15日(月・祝)・18日(木)・19日(金)・25日(木)・26日(金)・28日(日)

・2024年8月1日(木)・2日(金)・3日(土)・8日(木)・9日(金)・12日(月・祝)・15日(木)・16日(金)・18日(日)・22日(木)・23日(金)・25日(日)

【提供時間】

開催時間:1部 12:00-13:30 2部 14:30-16:00 受付 15分前

【提供場所】

白金迎賓館 アートグレイスクラブ

【料金】消費税・サービス料込 お支払いは、現金または PayPay のみ

・アフタヌーンティー

平日 5,000円/土日祝 5,500円

・スペシャルドリンクセット(アフタヌーンティー+スペシャルドリンク1種)

平日 6,500円/土日祝 7,000円

・スペシャルデザートセット(アフタヌーンティー+スペシャリテ)

平日 6,500円/土日祝 7,000円

・ランチセット(アフタヌーンティー+ランチコース)

平日 6,500円/土日祝 7,000円

・ギフトセット(アフタヌーンティー+ギフトティー1缶)

平日 7,000円 土日祝 7,500円

・お子様プレート(低アレルゲン対応)2,300円 小学生以下対象

【メニュー内容】

メニューは食材の仕入れ状況により一部変更となる可能性があります。

●ピーターラビット(TM) アフタヌーンティーメニュー

<スイーツスタンド>

スタンド上段:グリオットチェリーとベリーのトライフル/うさぎのしっぽのライチムース

スタンド中段:オレンジとにんじんのオペラ/3姉妹のブルーベリーのバスケットタルト

スタンド下段:アールグレイ香るピーターのブルージャケットラビットムース/フィナンシェとラベンダーのクリーム/ピーターのスタンプクッキー

<セイボリー>

エッグヴェネディクト/彩り人参のピクルス/ビーツとカブのポタージュ/フィッシュ&チップス

<スコーン>

スコーン2種(プレーン・紅茶)/コンディメント(クロテッドクリーム・クランベリージャム)

<Free Drink>

LUPICIAブレンドティー:ピーターオリジナルティー/イングリッシュキャラメル

※おひとり様各種1杯限定

HOT:コーヒー/紅茶(オリジナルブレンド・レモン・アップル)/ルイボスティー/カフェオレ

ICE:アイスコーヒー/アイスティー/オレンジ/アップル/アイスカフェオレ

※アフタヌーンティーにはオリジナルランチョンマット付き

●スペシャリテメニュー

ピーターラビットが駆け回るピスタチオとベリーのタルト

●ランチコース

マグレガーおじさんの畑のサラダ/カブとビーツのいたずらポタージュ/熟成ハモンセラーノとチキン のルーロー香草パン粉焼き 畑の温野菜 ソースベルシー〜ねんねこロール風〜

●お子様プレート

※お子様メニューはピーターラビット(TM)コラボレーションメニューではございません。

米粉の鶏・豚ハンバーグデミグラスソース/タコちゃんウィンナー/ポテトフライと温野菜/国産若鳥の唐揚げ/野菜だけのトウモロコシポタージュ/シャーベット2種/小さなフルーツの盛り合わせ/米粉パン

●スペシャルドリンク

エルダーフラワーボタニカルトニック(ノンアルコール)/キャロットカクテル(アルコール)

※オリジナルコースター付き

●オプション

ピーターラビット(TM)オリジナルブレンドギフトティー 2,000円

※ルピシアとの共同開発により作成

https://www.lupicia.com

【ピーターラビットとのグリーティング】

白金迎賓館 アートグレイスクラブでは、日程限定でピーターラビットが遊びにやってきます!

・開催日 :要予約 2024年7月28日(日)/8月3日(土)・12日(月・祝)・18日(日)

・開催時間:1部 12:00〜13:30/2部 14:30〜16:00 ※受付15分前

・料金 :無料

・対象 :アフタヌーンティーなどのメニューを予約のお客様に限ります

・内容 :開催時間内に、ピーターラビットとグリーティング(撮影会)を実施

※イベント内容は予告なく変更になる場合があります

※登場時はスタッフの指示に従ってください

※混雑時 ピーターラビットとのお写真希望の方は、多少お待ちいただく場合があります

※カメラはご持参ください

【回遊キャンペーン実施】

ザ ストリングス 表参道と白金迎賓館 アートグレイスクラブの2店舗でピーターラビット(TM) アフタヌーンティーをお楽しみいただいた方全員に、オリジナルキーホルダーをプレゼント!

※1店舗目でお渡しした“メニュー表”を2店舗目のオーダーの際にご提示ください

※写真はイメージです

ノベルティ

