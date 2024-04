■『Yogibo presents RIZIN.46』試合前インタビュー(27日・都内ホテル)29日開催の『RIZIN.46』(有明アリーナ)第10試合メインイベントのフェザー級タイトルマッチで、挑戦者・金原正徳を迎え撃つ王者の鈴木千裕が、初防衛戦に絶対の自信をみなぎらせた。鈴木は昨年7月の『超RIZIN.2』で、現Bellatorフェザー級王者のパトリシオ・ピットブルにKO勝利すると、11月の『RIZIN LANDMARK 7 in Azerbaijan』でフェザー級王者のヴガール・ケラモフを相手に1Rで見事KO勝利し、第5代RIZINフェザー級王者に輝いた。

王者として初の防衛戦、迎えるのは41歳のベテランにして強さを更新し続ける“日本格闘技・影の番長”こと金原。チャンピオンになっても「心境は変わらない」と語るが、「勝って格闘技業界も自分の未来も変えたい思いが強くなった」と変化も明かす。「1ヶ月感覚で試合をやりたい」と考えているが、ケラモフ戦から約半年の期間が空いたことで「練習の期間も長くて、自暴自棄になることもあった。自分の好きでやってるのに『なんで練習やるんだって』っていうタイミングも増えた」とフラストレーションを抱えることも多かった。試合展開については「金原選手が打ち合ってくる感じもする」と打撃戦も予想しながら、「組んでも殴ってもいいけど、理想は殴り合い。15分フルラウンドでやってもいいし、倒すチャンスは5回はあると思うので、そこで倒したい」と明確に分析している。最近のRIZINでは、昨年の大みそか大会で堀口恭司、3月の神戸大会ではホベルト・サトシ・ソウザがプロポーズというメイン後のサプライズで会場を沸かせた。RIZINの恒例となりつつあるが、鈴木は「自分はそういうのはやらないタイプなんで。みんなの前じゃなくて面と向かっていうのが一番かなって」と否定。しかし「もし会場でやったら、本当にスミマセン(笑)」と可能性を匂わせた。●『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)・第10試合 フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳・第9試合 バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・第8試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・第7試合 日韓対抗戦3番勝負 フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・第6試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン・第5試合 ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策・第4試合 フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・第3試合ベアナックルルール(2分5ラウンド)60キロ篠塚辰樹 vs. X・第2試合 フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・第1試合 フェザー級高木凌 vs. 西谷大成