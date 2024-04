HIPSHOP(ヒップショップ)が、2024年もセ・リーグ、パ・リーグのオフィシャルライセンス商品を発売。

完売していたデザインもリニューアルして登場、そして新たにキッズサイズもラインアップ入りしています。

HIPSHOP(ヒップショップ) セ・リーグ、パ・リーグ オフィシャルライセンス商品

デザイン:全24種(+キッズサイズ6種)

価格 :各2,500円(税込)

SIZE :M(ウエスト76〜84cm)

L(ウエスト84〜94cm)

LL(ウエスト94〜104cm)

KIDS 110(ウエスト49〜55cm)

KIDS 130(ウエスト53〜59cm)

TYPE :転写プリントポリエステル成型-前閉じ

HIPSHOP(ヒップショップ)から、2024年もセ・リーグ、パ・リーグのオフィシャルライセンス商品が登場!

BOXER FRONT(Illust)

BOXER FRONT(Real)

各プロ野球チームのエンブレムやマスコットを落とし込んだ心躍るデザインは、

イラストのマスコットバージョンと、

リアルマスコットバージョン、2つのパターンを楽しめます。

かわいいマスコットたちがHIPSHOPおなじみの「顔ドン」デザインになっています。

パッケージもコレクションアイテムとして。

そのままギフトとしてお渡しいただける高級感があるパッケージです。

ユニホームは着られなくても、アンダーウェアならいつでも纏える。

ファンの方が熱い情熱を身に纏える「勝負パンツ」!

12球団全24デザインが揃いました。

KIDS SIZE BOXER

KIDS SIZE BOX PACKAGE

更に2024年はKID’Sサイズが待望の登場!

キッズ第一弾はセントラル・リーグのチームのイラストバージョン。

ファミリーで応援する際の「勝負パンツ」に!

※パシフィック・リーグも今後発売予定

各種サイズはM/L/LLの3サイズ展開。

キッズは110/130の2サイズ展開。

アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。

機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても!

ボディは「ダブルフェイス」仕様で、FRONTとBACK問わず前後ろ自由に履くことができます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post イラストとリアルマスコットの顔ドンデザイン!HIPSHOP(ヒップショップ) セ・リーグ、パ・リーグ オフィシャルライセンス商品 appeared first on Dtimes.