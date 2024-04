全国のファミリーマートでは2024年4月30日(火)からスヌーピーファミリーキャンペーンが開催されます。

世界中で愛されている『PEANUTS』とのコラボレーションキャンペーンです。

ファミリーマート「スヌーピーファミリーキャンペーン」

開催期間:2024年4月30日(火)から

開催場所:全国のファミリーマート

「スヌーピーファミリーキャンペーン」コラボ商品

全国のファミリーマートでは個性豊かなキャラクターと共に、やさしさやあたたかさが伝わる『PEANUTS』とのコラボレーション商品が発売されます。

スヌーピモチーフの商品が数多くたのしめるので、スヌーピー好き必見です!

価格:158円(税込170円)

発売日:2024年4月30日(火)

発売店舗:全国のファミリーマート(北海道、沖縄県TOMONYを除く)

2種類のパッケージが選べるおまんじゅう。

スヌーピーとチャーリー・ブラウンの形をした見た目もかわいいおまんじゅうが2つ入っています。

中につぶあんが入っています。

チョコチップドーナツ

価格:135円(税込145円)

発売日:2024年5月7日(火)

発売店舗:全国のファミリーマート

ドーナツを持つスヌーピーのイラストがかわいい、ホワイトチョコとチョコチップをトッピングしたチョコチップ入りのケーキドーナツです。

※沖縄県は仕様と価格が異なります。

マカロンチョコクリーム&レモンクリーム

価格:260円(税込280円)

発売日:2024年5月7日(火)

発売店舗:全国のファミリーマート

パッケージが2種類あるスヌーピーとウッドストックがプリントされたマカロン。

チョコ味とレモン味のクリームが楽しめるマカロンです。

「スヌーピーファミリーキャンペーン」限定オリジナルグッズ

ファミリーマートでしか手に入らないグッズが当たる、ファミマのアプリでスタンプ企画が開催されます。

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると1商品につきスタンプが1個たまります。

ためたスタンプ数に応じて、限定グッズが当たります。

コラボ商品コース

キャンペーン期間:2024年4月30日(火)〜5月20日(月)まで

応募期間:2024年4月30日(火)〜5月24日(金)まで

対象商品:『PEANUTS』とのコラボレーション商品の3種類

『PEANUTS』とのコラボレーション商品の3種類が対象となります。※こちらの販促物がついた商品が対象商品です。

【スタンプ3個コース】

ファミペイボーナス500円相当:355名さま

【スタンプ5個コース】

オリジナルプレート:30名さま

【スタンプ10個コース】

PEANUTSカフェお食事・お買い物券1万円分:10名さま

スヌーピー茶屋お食事・お買い物券1万円分:10名さま

菓子コース

キャンペーン期間:2024年4月30日(火)AM10:00〜※景品が無くなり次第終了

期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、ファミリーマート限定のイラストを使用したオリジナルグッズがいずれか1個もらえます。

第1弾:2024年4月30日(火) AM10:00〜

「オリジナルA4サイズクリアファイル」全5種

表面はスヌーピーたちが集合したファミマ限定デザイン、裏面はPEANUTSコミックの台詞デザイン入りの、オリジナルA4クリアファイルです。

第2弾:2024年5月7日(火) AM10:00〜

「オリジナルステッカー」全5種。ファミリーマート限定デザインのダイカットステッカーです。

キャンペーン期間:2024年4月30日(火)〜5月20日(月)

応募期間:2024年4月30日(火)〜5月24日(金)まで

対象商品:こちらの販促物がついた商品が対象商品です。

【スタンプ3個コース】

ファミペイボーナス500円相当:360名さま

【スタンプ5個コース】

オリジナルグラス:30名さま

【スタンプ10個コース】

オリジナルブランケット:15名さま

※画像はイメージです

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。

「ファミマプリント」で『PEANUTS』のブロマイドを発売開始

ファミリーマートの店内にあるマルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、期間中『PEANUTS』のファミマ限定ビジュアルを使ったカレンダーデザインブロマイドを発売。

販売期間:2024年4月30日(火)10時 〜5月31日(金)23時59分

ファミリーマート店内マルチコピー機カレンダーデザインブロマイドが発売です。いろんな表情のスヌーピーがいてかわいいデザインです。

※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

スヌーピーで溢れた、スヌーピーファミリーキャンペーン。

全国のファミリーマートで2024年4月30日(火)で開催されます。

