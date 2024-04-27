YS横浜vs奈良 スタメン発表
[4.27 J3第11節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 17 端野拓馬
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 50 中里崇宏
MF 2 花房稔
MF 7 菊谷篤資
MF 22 大竹優心
MF 30 小島秀仁
MF 39 奥村晃司
FW 14 脇坂崚平
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 26 大越寛人
MF 8 柳雄太郎
MF 10 山本凌太郎
MF 18 藤島樹騎也
MF 33 橋本陸斗
FW 11 ピーダーセン世穏
監督
倉貫一毅
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 3 澤田雄大
DF 22 生駒稀生
DF 23 小谷祐喜
DF 49 下川陽太
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 17 百田真登
MF 20 國武勇斗
FW 31 岡田優希
FW 39 嫁阪翔太
控え
GK 1 岡田慎司
DF 5 鈴木大誠
DF 13 都並優太
DF 40 吉村弦
MF 10 山本宗太朗
MF 25 神垣陸
MF 43 田村亮介
監督
フリアン
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 17 端野拓馬
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 50 中里崇宏
MF 2 花房稔
MF 7 菊谷篤資
MF 22 大竹優心
MF 30 小島秀仁
MF 39 奥村晃司
FW 14 脇坂崚平
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 26 大越寛人
MF 8 柳雄太郎
MF 18 藤島樹騎也
MF 33 橋本陸斗
FW 11 ピーダーセン世穏
監督
倉貫一毅
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 3 澤田雄大
DF 22 生駒稀生
DF 23 小谷祐喜
DF 49 下川陽太
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 17 百田真登
MF 20 國武勇斗
FW 31 岡田優希
FW 39 嫁阪翔太
控え
GK 1 岡田慎司
DF 5 鈴木大誠
DF 13 都並優太
DF 40 吉村弦
MF 10 山本宗太朗
MF 25 神垣陸
MF 43 田村亮介
監督
フリアン