[4.27 J3第11節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:國吉真吾

<出場メンバー>

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 31 岡本享也

DF 17 端野拓馬

DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 50 中里崇宏

MF 2 花房稔

MF 7 菊谷篤資

MF 22 大竹優心

MF 30 小島秀仁

MF 39 奥村晃司

FW 14 脇坂崚平

FW 67 オニエ・オゴチュクウ

控え

GK 21 高橋クリス

DF 26 大越寛人

MF 8 柳雄太郎

MF 10 山本凌太郎

MF 18 藤島樹騎也

MF 33 橋本陸斗

FW 11 ピーダーセン世穏

監督

倉貫一毅

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 3 澤田雄大

DF 22 生駒稀生

DF 23 小谷祐喜

DF 49 下川陽太

MF 8 堀内颯人

MF 14 中島賢星

MF 17 百田真登

MF 20 國武勇斗

FW 31 岡田優希

FW 39 嫁阪翔太

控え

GK 1 岡田慎司

DF 5 鈴木大誠

DF 13 都並優太

DF 40 吉村弦

MF 10 山本宗太朗

MF 25 神垣陸

MF 43 田村亮介

監督

フリアン