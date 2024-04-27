磐田vs町田 スタメン発表
[4.27 J1第10節](ヤマハ)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 4 松原后
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 28 鹿沼直生
MF 37 平川怜
FW 11 ジャーメイン良
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 5 小川大貴
MF 13 藤川虎太朗
MF 16 レオ・ゴメス
MF 31 古川陽介
MF 41 石田雅俊
MF 77 藤原健介
監督
横内昭展
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 26 林幸多郎
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 16 宇野禅斗
MF 22 藤本一輝
MF 99 高橋大悟
FW 10 ナ・サンホ
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 6 鈴木準弥
MF 39 バスケス・バイロン
MF 41 安井拓也
MF 45 柴戸海
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 3 森岡陸
DF 4 松原后
DF 26 西久保駿介
DF 36 リカルド・グラッサ
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 28 鹿沼直生
MF 37 平川怜
FW 11 ジャーメイン良
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 20 坪井湧也
DF 5 小川大貴
MF 13 藤川虎太朗
MF 16 レオ・ゴメス
MF 41 石田雅俊
MF 77 藤原健介
監督
横内昭展
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 26 林幸多郎
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 16 宇野禅斗
MF 22 藤本一輝
MF 99 高橋大悟
FW 10 ナ・サンホ
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 6 鈴木準弥
MF 39 バスケス・バイロン
MF 41 安井拓也
MF 45 柴戸海
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛