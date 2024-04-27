[4.27 J1第10節](ヤマハ)

※14:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 3 森岡陸

DF 4 松原后

DF 26 西久保駿介

DF 36 リカルド・グラッサ

MF 7 上原力也

MF 14 松本昌也

MF 28 鹿沼直生

MF 37 平川怜

FW 11 ジャーメイン良

FW 99 マテウス・ペイショット

控え

GK 20 坪井湧也

DF 5 小川大貴

MF 13 藤川虎太朗

MF 16 レオ・ゴメス

MF 31 古川陽介

MF 41 石田雅俊

MF 77 藤原健介

監督

横内昭展

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 26 林幸多郎

DF 33 望月ヘンリー海輝

MF 8 仙頭啓矢

MF 16 宇野禅斗

MF 22 藤本一輝

MF 99 高橋大悟

FW 10 ナ・サンホ

FW 90 オ・セフン

控え

GK 42 福井光輝

DF 6 鈴木準弥

MF 39 バスケス・バイロン

MF 41 安井拓也

MF 45 柴戸海

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 47 荒木駿太

監督

黒田剛