4月27日と28日に開催されているイベント「ニコニコ超会議2024」のアニプレックスブースにて、Nintendo Switch/PC(Steam)用ヒューマンドラマアドベンチャー「Hookah Haze」が出展されている。

本作はシーシャ屋の店長である主人公・炭木トオルが、3人のヒロインたちとシーシャを通じて関係を深めていくタイトル。テキストベースでストーリーを読み進め、味のチョイスや火の管理をしながらお客さんにシーシャを提供していくという形でゲームが進行していく。

ブースでは試遊が可能となっていたため早速プレイしてみたが、本作はとかくキャラクターがかわいい。試遊は冒頭部分のみゆえ、体験できたのはヒロインのひとり愛上あむとの会話だけに留まったが、あむはコロコロと表情が変わる感情表現が豊かなキャラクターだ。ドット絵風のビジュアルで描かれたグラフィックスはUIも含めてとにかくよく動き、特にあむは自然に瞬きをするのはもちろん、シーシャを深く吸い込んで煙を吐き出したりする姿もアニメーションで表現されているため、見ていて非常に楽しい。片目隠れ、タレ目、巨乳でメイド服で萌え袖ジャージ、おまけに舌ピアス装着、と属性てんこ盛りなのも見逃せないところだ。

また、本作はシーシャが題材になっているだけあり、シーシャには様々なフレーバーがあってMIXすることも可能なこと、火加減で味の出方が異なることなど、シーシャを味わうための知識がこれでもかと盛り込まれている。プレイを進めることでいつのまにかシーシャに詳しくなっていけるのも楽しいポイントだった。

本作は2024年内に発売予定。会場を訪れた方は、是非一足先に体験してもらいたいタイトルだ。

スチルイラストやADV画面など、画面表示の形もさまざま

画面上部の瓶を選んでフレーバーを決定していく。なお、ここではひとつの瓶を選ぶと他の瓶にボカシがかかり、フォーカスしているものが強調されるというオシャレな演出がある

アニメーションが多彩で、地味になりがちなADVジャンルながら画面はとても賑やか

シーシャを美味しく味わうには炭の管理が重要だという。なるほど……

あむがとにかく可愛くて破壊力がすごい

ブースではコスプレイヤーのYuiRiさんが愛上あむの姿でお出迎え。シーシャ屋をイメージしたセットも完成度が高い

ノベルティとして配布されていたステッカー。今回筆者はたまたま愛上あむバージョンをゲット!

