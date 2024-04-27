気持ちを伝えたい「母の日」にはとっておきのフラワーギフトを♡
大切なお母様に、感謝の気持ちや愛を伝える「母の日」。2024年の母の日は、5月12日（日）です。美人百花の連載でもお馴染みの「ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン」では、今年も想いを届ける素敵なフラワーギフトが登場。ぜひプレゼントの参考にしてみて。
出典: 美人百花.com
フレッシュフラワーコレクションには、カーネーションやローズなど美しいお花を詰め合わせたフラワーボックスや、華やかなアレンジメントやブーケも登場。
左・フレッシュフラワーボックス S \5,060、右・フレッシュフラワーキューブアレンジメント S \10,340／ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン
出典: 美人百花.com
プリザーブドフラワーコレクションには、優しげなパステルカラーに惹かれるフラワーボックスや、ローズをふんだんに使ったリュクスなキューブアレンジメントも！
左・プリザーブドフラワーボックス S \14,300、右・プリザーブドフラワーキューブアレンジメント S \20,570／ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン
今年のマザーズデイコレクション2024のテーマは「Thank you_____.」。一年に一度の日に、とっておきのギフトで気持ちを届けてみてはいかがでしょうか。
Information
マザーズデイコレクション2024特設サイト
https://shop.nicolaibergmann.com/mothersday-collection-2024/