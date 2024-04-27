Novel Core、自身最大規模の全国ツアー完走。セットリストプレイリスト公開
Novel Coreが、Zepp5ヶ所を含む全国9都市9ヶ所で開催していた過去最大規模のツアー＜HERO TOUR 2024＞を完走した。
本ツアーでは、日本武道館単独公演を成功させリリースしたアルバム『HERO』の楽曲を中心に、コラボレーション楽曲や先月末リリースした新曲「CHAOS」などジャンルレスで多彩な楽曲を、Novel Coreの卓越したスキルとハウスバンド・THE WILL RABBITSの演奏力を融合したパフォーマンスで披露し、会場を沸かせた。
日本武道館単独公演の成功、そして自身最大規模のツアーの成功を経て、さらに大きなステップとなるアリーナ単独公演＜“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞に踏み切る2025年。現在、公式ファンクラブ｢CORE HOUSE｣の会員を対象にしたアリーナ単独公演のチケット最速先行受付を実施中。
プレイリスト「HERO TOUR 2024
https://music.apple.com/jp/playlist/setlist-hero-tour-2024/pl.u-gxblgGmsbqJG6gx
▼Spotify
https://open.spotify.com/playlist/1jizXgtVR6OopO2XW5dIFm?si=03534cfb1a384221
＜Novel Core “BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞
開場: 15:30 / 開演: 17:00
▼チケット
CORE HOUSE 最速先行受付 (抽選)
4/24(水) 12:00 〜 5/6(月・祝) 23:59
公式ファンクラブ「CORE HOUSE」
novelcore.jp/fanclub
※チケット購入者と公式ファンクラブ「CORE HOUSE」の会員を対象とする抽選式のミート&グリートを開催予定。詳細は後日発表。
関連リンク
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