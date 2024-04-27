Novel Coreが、Zepp5ヶ所を含む全国9都市9ヶ所で開催していた過去最大規模のツアー＜HERO TOUR 2024＞を完走した。

本ツアーでは、日本武道館単独公演を成功させリリースしたアルバム『HERO』の楽曲を中心に、コラボレーション楽曲や先月末リリースした新曲「CHAOS」などジャンルレスで多彩な楽曲を、Novel Coreの卓越したスキルとハウスバンド・THE WILL RABBITSの演奏力を融合したパフォーマンスで披露し、会場を沸かせた。

ツアーの完走を記念し、各音楽配信サイト(Apple Music / Spotify)では、東京公演のセットリストをまとめたプレイリストが公開されている。

日本武道館単独公演の成功、そして自身最大規模のツアーの成功を経て、さらに大きなステップとなるアリーナ単独公演＜“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞に踏み切る2025年。現在、公式ファンクラブ｢CORE HOUSE｣の会員を対象にしたアリーナ単独公演のチケット最速先行受付を実施中。

プレイリスト「HERO TOUR 2024

▼Apple Music
https://music.apple.com/jp/playlist/setlist-hero-tour-2024/pl.u-gxblgGmsbqJG6gx

▼Spotify
https://open.spotify.com/playlist/1jizXgtVR6OopO2XW5dIFm?si=03534cfb1a384221

＜Novel Core “BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama＞

2025年2月11日(火・祝) at Kアリーナ 横浜
開場: 15:30 / 開演: 17:00

▼チケット
CORE HOUSE 最速先行受付 (抽選)
4/24(水) 12:00 〜 5/6(月・祝) 23:59

公式ファンクラブ「CORE HOUSE」
novelcore.jp/fanclub

※チケット購入者と公式ファンクラブ「CORE HOUSE」の会員を対象とする抽選式のミート&グリートを開催予定。詳細は後日発表。

関連リンク

◆Novel Core オフィシャルサイト
◆Novel Core公式スタッフX
◆Novel Core オフィシャルInstagram