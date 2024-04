■『Yogibo presents RIZIN.46』試合前インタビュー(27日・都内ホテル)29日開催の『RIZIN.46』(有明アリーナ)の第5試合で、“ブラックパンサー”ベイノアと対戦する井上雄策が、連勝に向けて「用意している秘策はある」と明かした。人気YouTubeチャンネル「マッスルグリル」で“スマイル井上”としても活動する井上。キャラクターに注目が集まるが、学生時代からレスリングの実績を重ねて2010年にはプロ修斗新人王を獲得し、7連勝を記録した。その後、プロのリングを離れた時期もあったが昨年10月のRIZIN名古屋大会で約5年半ぶりに復帰すると、渡慶次幸平に1ラウンドでTKO勝利した。

勢いそのままに2度目のRIZIN参戦が決定し、立ち技格闘技RISEのチャンピオンで、1年間アメリカで武者修行してきたベイノアと対戦する。ベイノアの成長について「未知な部分が多いが、自分がやることは変わらない。精一杯やるだけ。自分もレスリングのアジア選手権の王者や世界と戦っている選手と練習してきた」と自信をのぞかせた。少年時代にPRIDEに憧れて格闘家を目指した井上にとって、RIZINはまさに夢の舞台。今回が2戦目で「まだ夢の中にいる感じ。大きな舞台で戦える喜びが大きい」と感慨深くなるも、「RIZINはに出るだけでは意味がない。ベルトを目指さないと意味がない」とあくまでファイターとして頂点を見据えている。前回の試合後には「自分の中で格闘家とYouTuberは別物」と語っていたが、「YouTuberとしての自分をきっかけで格闘技を見てくれる人がいたら、うれしいです。自分は別物として考えているけど、見てくださる方はご自由に楽しんでいただきたいですし、『スマイル井上がんばれ!』という見方でもうれしいです」と心境を明かした。この試合に向けて「秘策はある」と断言。さらに「高校の先輩である須藤元気からアドバイスを受けて、いろんな技を教えてもらった」と、日本格闘技界のブームを作った先輩のサポートを受けて、RIZIN連勝を目指す。●『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)・第10試合 フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳・第9試合 バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・第8試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・第7試合 日韓対抗戦3番勝負 フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・第6試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン・第5試合 ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策・第4試合 フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・第3試合ベアナックルルール(2分5ラウンド)60キロ篠塚辰樹 vs. X・第2試合 フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・第1試合 フェザー級高木凌 vs. 西谷大成