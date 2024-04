■『Yogibo presents RIZIN.46』試合前インタビュー(27日・都内ホテル)29日開催の『RIZIN.46』(有明アリーナ)の第1試合で、高木凌と対戦する西谷大成が、RIZIN初白星に向けて意欲を語った。西谷は朝倉未来のもとで鍛錬を重ね、DEEPやBreakingDownで経験を積み、昨年6月の『RIZIN.43』で念願のRIZIN初参戦を果たした。しかし、“怪物くん”鈴木博昭とのデビュー戦は、飛び膝蹴りを仕掛けたところにカウンターの左フックを合わされてダウン。夢に見たリングはわずか56秒で終了し、リング上でも試合後の会見でも悔しさから大粒の涙を流し続けた。

再起を誓い、昨年11月に『FIGHT CLUB』でキックルールでRISEの山口裕人から見事なKO勝利し、念願のRIZIN再出場を勝ち取った。当初は3月の神戸大会で実施予定の試合だったが、西谷が2月に『BreakingDown』でダウンして敗れたことから、ダメージの影響で今大会に延期された。この試合に向けて、7月の『超RIZIN.3』で平本蓮と対戦する師匠の朝倉未来とタイ修行を敢行。「基本的にはレスリングの本当に細かい基礎から練習したのが大きくて。最後はムエタイで締めました。日本に比べて誘惑が少ないので練習にしっかり打ち込めたいい機会になった」と手応えを明かした。しかし、BreakingDownで敗れた直後は「もうRIZINに出られないなと思った。絶望していた」と振り返る。「もう1回出られるのは、ちょっと甘い部分があるかもしれないけど」と批判は覚悟の上で、「メンタル的にもタイ合宿が僕には必要だった」と心境を明かした。師匠の朝倉未来からは「意外と真摯にすごく細かく教えてくれるんですよ。ビックリしました」とサポートを受けた。今回はセコンドにも付く予定だが「なんかの用事があったら来られないと思うんで(笑)」とネタにするなど、深い関係性を感じさせた。対戦する高木について「打撃が強いと言われているけど、遜色はないと思っているが、リスクを犯さないために組みで行こうと思っている」と作戦はシンプル。ただ「昨日は負ける夢を見た。こんな想像は初めて」と警戒心を強める。この試合に勝って、師匠が出場する『超RIZIN.3』にも「狙っていきたいと思っているので、ここは本当に勝ちたい」と出場を熱望。最後に、毎回話題になるスポンサー料を聞かれると「ボチボチですね、前回負けてるんで」と苦笑まじりに答えた。●『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)・第10試合 フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳・第9試合 バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・第8試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・第7試合 日韓対抗戦3番勝負 フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・第6試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン・第5試合 ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策・第4試合 フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・第3試合ベアナックルルール(2分5ラウンド)60キロ篠塚辰樹 vs. X・第2試合 フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・第1試合 フェザー級高木凌 vs. 西谷大成